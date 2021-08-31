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Ікона Божої Матері Всецариця: історія і значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 серпня, 05:10
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31 серпня в православній церкві проводиться святкування чудотворної ікони Божої Матері Всецариця
Святкування ікони Божої Матері Всецариця
Святкування ікони Божої Матері Всецариця / Фото: Колаж: Сьогодні

Останній день літа знаменується важливою церковною подією. У цей день, 31 серпня, православні вшановують чудотворну ікону Божої Матері, яка іменується " Всецариця ". Що це за образ, яка у нього історія і чим знаменна ікона, читайте в нашій статті.

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Ікона Божої Матері "Всецариця": значення

Ця ікона невелика за розмірами. На ній зображена Божа Матір, що сидить на троні зі Святим Немовлям на колінах. Престол символізує царську велич і славу Богородиці – найдосконалішої з усіх народжених на землі.

Ікона Божої Матері Всецариця
Ікона Божої Матері Всецариця / Фото: Wikipedia

Такий тип ікон Богородиці також іменується Всемилостива .

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"Всецариця" (грецькою – "Пантанаса") – це одна з найбільш шанованих ікон. Вважається, що вона здатна надати чудесну допомогу і зцілення від онкологічних хвороб .

Історія ікони "Всецариця"

За переказами, образ Богородиці був написаний у XVII столітті . Він перебуває на Святій Горі Афон у Греції, в храмі Ватопедської обителі, ліворуч від царських врат.

Ікона була благословенням афонського старця Йосипа Ісихаста своїм учням, а у Ватопед її приніс Йосип Спілеот Ватопедський.

Уже тоді монахи почали помічати чудові властивості образу Богородиці . Молитва іконі давала полегшення при хворобах і навіть зцілення.

Відома легенда, за якою одне з перших чудес сталося біля образу "Всецариці" з одним юнаком. Коли він підійшов до образа, лице Богоматері засяяло дивним світлом, якась сила відкинула його додолу.

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А коли він у страху і каятті підбіг до монахів, виявилося, що він був чаклуном , вів нечестиве життя і хотів перевірити силу своєї магії на святих іконах. Після такого дива він відмовився від чаклунства, свято увірував у Господа і став на шлях покаяння.

У чому допомагає ікона Божої Матері Всецариця

  • Вперше явивши свою чудову силу проти чарівних чар, образ показав, що має благодать зцілення хворих на рак – страшної хвороби людства.
  • Богородиця наставляє на праведний шлях .
  • Ікона допомагає зміцнити віру .
  • Стражденним Божа Матір знаходить розраду .
  • Ікона позбавляє залежності дітей від алкоголю і наркотиків.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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