7 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

7 липня: яке сьогодні свято / Фото: Колаж: Сьогодні
Яке народне і православне свято в українців 7 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національниі і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 7 липня
- День Івана Купала – всенародно улюблене стародавнє свято, яке відзначається в Україні та інших слов'янських країнах.
- День працівника природно-заповідної справи – започатковано в Україні з 2009 року.
Іменинники 7 липня
День ангела сьогодні відзначають: Антон, Іван, Микита, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
7 липня у православній церкві відзначається велике свято – Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Також вшановується пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників семи братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірміна, Киріака та Лонгіна.
Народне свято
У народі 7 липня відзначається свято Івана Купала або Іванів день, присвячений стихіям вогню, води, трав, землі та пов'язаний із давніми народними традиціями, обрядами та ритуалами. А ще на Купалу відкривали великий покіс.
Прикмети на 7 липня
- якщо вмитися купальською росою і викупатися в річці, додасться краси та здоров'я;
- трави, зібрані на Івана Купала, вважалися особливо цілющими;
- якщо стрибнути через купальське багаття – згорять усі біди та хвороби;
- цього дня всі ворожіння правдиві;
- на Івана Купала сняться пророчі сни.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 7 липня
- 1881 – вперше опубліковано казку Карло Коллоді "Піноккіо".
- 1891 – запатентовано дорожні чеки, які стали прообразом нинішніх кредитних карток.
- 1941 – під час Другої світової війни розпочалася оборона Києва.
- 1990 – пройшов спільний виступ трьох великих тенорів – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго та Хосе Каррераса.
- 2009 – похорон короля поп-музики Майкла Джексона.
Хто народився 7 липня
- 1904 – Михайло Мороз, український художник-експресіоніст.
- 1927 – Григорій Гавриленко, український художник, графік, ілюстратор.
- 1940 – Рінго Старр, англійський музикант, співак, ударник гурту The Beatles.
- 1943 – Тото Кутуньо, італійський співак та композитор.
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