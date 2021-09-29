День захисників і захисниць України-2021: коли відзначається і як відпочиваємо на свято

Свято День захисників і захисниць України / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році вже звичнее нам офіційне державне свято – День захисника України отримало нову назву. Із липня нинішнього року воно іменується День захисників і захисниць України.

Коли відзначається це свято в Україні, чи буде День захисників і захисниць України вихідним, скільки днів відпочиваємо у 2021 році, а також яка історія та значення цієї дати, читайте в нашій статті.

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День захисників і захисниць України-2021: дата свята

Щорічно в середині осені, 14 жовтня, українці вшановують своїх захисників. Примітно, що це не єдине значиме для України свято. На цю ж дату, крім Дня захисників і захисниць України, припадає велике церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці , а ще День українського козацтва .

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У 2021 році 14 жовтня випадає на четвер, середину робочого тижня. Однак для більш комфортного святкування український уряд запропонував перенесення робочого дня з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня .

Отже, ми отримаємо пролонговані вихідні, який триватимуть цілих чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, до неділі, 17 жовтня . При цьому робочий час у день напередодні свята, 13 жовтня, буде скорочено на 1 годину .

День захисників і захисниць України: історія і значення свята

Спочатку в незалежній Україні свято День захисника України було встановлене на 14 жовтня за указом п'ятого президента України Петра Порошенка в 2014 році. Було прийнято рішення дотримати давню традицію шанування українського війська . Водночас було скасовано свято День захисника Вітчизни , яке відзначалося 23 лютого згідно з указом 2009 року.

Дата святкування була вибрана не випадково. 14 жовтня вважається також днем заснування Української повстанської армії (УПА).

А ще на цю дату здавна припадав День українського козацтва , тому що він збігався зі святом Покрова Пресвятої Богородиці. Козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і молилися їй про захист і перемогу над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом, коли обирали нових старшин.

14 липня 2021 року Верховна Рада України внесла зміни в статтю 73 Кодексу законів про працю , якими змінила колишню назву свята на День захисників і захисниць України.

Це пояснювалося тим, що раніше свято було встановлено для вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України і стосувалося лише чоловіків. Однак на сьогоднішній день у Збройних силах України служить дуже багато жінок , які також гідні почестей.

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