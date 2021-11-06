Дмитрівська батьківська субота-2021: що можна і що не можна робити у поминальний день

Традиції та заборони Дмитрівської батьківської суботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Дмитрівська батьківська субота припадає на сьогодні, 6 листопада. Це день, коли православні згадують померлих і моляться за спасіння їхніх душ. Вона проводиться напередодні шанування святого великомученика Димитрія Солоунського , день пам'яті якого щорічно відзначається 8 листопада.

Як і інші церковні свята, поминальний день має свої ритуали та заборони . Що не можна робити у батьківську суботу, щоб не порушити давніх традицій та не образити пам'ять померлих, читайте у нашій статті.

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Дмитрівська субота-2021: що не можна робити

Незважаючи на те, що цей день – поминальний, не треба сумувати, віддаватися зневірі і оплакувати померлих, навпаки, важливо згадувати про них із любов'ю та світлою радістю.

і оплакувати померлих, навпаки, важливо згадувати про них із любов'ю та світлою радістю. Водночас у батьківську суботу не можна влаштовувати галасливе святкування і веселощі.

і веселощі. До церкви для поминання не можна нести м'ясо та м'ясні продукти .

. Не варто вживати спиртні напої , окрім невеликої кількості церковного вина.

, окрім невеликої кількості церковного вина. У Дмитрівську батьківську суботу робота не заборонена, проте шити та прясти цього дня не можна.

цього дня не можна. Також деякі заборони стосувалися води: не можна прати та полоскати білизну – щоб очі небіжчикам не замилювати.

– щоб очі небіжчикам не замилювати. У батьківський день у жодному разі не можна сваритися, особливо родичам . Навпаки, померлим треба показати, що їхні нащадки живуть дружно, у мирі та повазі одне до одного.

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