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6 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 листопада, 07:25
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Дмитрівська поминальна субота, День визволення Києва від фашистів під час Другої світової війни – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 листопада.
6 листопада: яке сьогодні свято
6 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 6 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 6 листопада

  • День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни – після двох років окупації силами військ 1-го Українського фронту здійснено визвольну операцію в період з 1 по 6 листопада 1943 року.
  • Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)– проводиться під егідою ООН з 2001 року з метою зниження шкоди, яку люди завдають природним ресурсам внаслідок збройних конфліктів.
  • Міжнародний день пам'яті тварин, які загинули від рук людини – проводиться у світі з метою привернути увагу до проблеми жорстокого поводження людей із тваринами.

Іменинники 6 листопада

День ангела відзначають: Олексій, Опанас, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

6 листопада в православній церкві відзначається Дмитрівська поминальна субота. Вшановується пам'ять мученика Арефи і з ним 4299 мучеників, преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах, блаженного Єлезвоя, царя Ефіопського, мучениці Синклитикії та двох дочок її, святителя Афанасія, патріарха Царгородського. Святкування ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість".

Народне свято

У народі 6 листопада відзначався День Арефи, а ще шанувалася Скорботна Божа Мати на честь чудотворної ікони. Люди молилися Богородиці про звільнення від хвороб та невдач, а також подолання горя і смутку. Від цього дня починалися зимові дівочі посиденьки, коли дівчата збиралися в якомусь одному будинку, займалися рукоділлям при світлі скіпки, розмовляли та співали. А по тому, як горіла скіпка, передбачали погоду.

Прикмети на 6 листопада

  • тріщить скіпка або дрова в печі – до сильних морозів;
  • якщо вогонь не хоче горіти – можна чекати на відлигу;
  • якщо цього дня розбити дзеркало – це до нещастя.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 6 листопада

  • 1943 – під час Другої світової війни Київ звільнено від німецько-фашистських загарбників.
  • 1944 – відновила роботу Київська радіостанція.
  • 1951 – зі старту роботи Київського телецентру на Хрещатику, 26 розпочалася історія українського телебачення.
  • 1960 – відкрито першу чергу Київського метрополітену зі станціями: "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро".
  • 1982 – у Києві відкрито станції метро "Мінська" і "Героїв Дніпра".
  • 1987 – відкрито станцію Київського метрополітену "Ленінська" ("Театральна").
  • 1995 – вийшов останній альбом Queen за участю Фредді Меркьюрі.

Хто народився 6 листопада

  • 1855 – Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва, археолог, етнограф, фольклорист, письменник.
  • 1907 – Володимир Рапопорт, радянський кінооператор та режисер.
  • 1921 – Джеймс Джонс, американський письменник.
  • 1988 – Емма Стоун, американська актриса.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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