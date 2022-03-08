Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Правила під час вибуху на АЕС

Якщо зник зв'язок

Сад і город

Що робити при обвалі будинку

Виїзд українців до Німеччини

Як впоратися з тривогою
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як заклеїти вікна, щоб урятуватися від ударної хвилі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 12:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заклеювати шибки від вибухів можна не лише скотчем – ці поради можуть урятувати життя.

Під час обстрілів та вибухів навіть якщо в будинок не потрапив снаряд, велика небезпека отримати серйозні травми від ударної хвилі. Найбільш уразливі до її дії скло та шибки будинків .

Розлітаючись на дрібні осколки , вони несуть смертельну небезпеку для людей, тому що загрожують порізами і втратою крові.

Реклама

Тому дуже важливо підготувати своє житло, щоб зробити його якомога безпечнішим. Як і чим правильно заклеїти вікна , читайте в нашій статті.

Як заклеїти вікна від вибухів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скотч

Як правильно заклеїти вікна / Фото: Instagram: @replus_bureau
Як правильно заклеїти вікна / Фото: Instagram: @replus_bureau

Найшвидший спосіб – заклеїти шибки хрест-навхрест скотчем. А потім додати на вікні ще смуги у вигляді сніжинки. Чим більші розміри вікна, тим більше смужок потрібно зробити. Якщо ви взяли прозору клейку стрічку, то у вашій кімнаті не поменшає денного світла. Але майте на увазі, що згодом знімати скотч може бути важко.

Реклама
  • Лайфхак 2. Газета

Як правильно заклеїти вікна / Фото: pinterest
Як правильно заклеїти вікна / Фото: pinterest

Якщо під рукою не виявилося скотчу або ізоленти, запобігти небезпечним уламкам допоможе звичайна газета, наклеєна на скло милом також у вигляді хреста. Мило складніше наноситься, зате його набагато легше змити зі скла, ніж липкий скотч.

  • Лайфхак 3. Тканина

Як правильно заклеїти вікна / Фото: pinterest
Як правильно заклеїти вікна / Фото: pinterest

Реклама

Замість паперу можна нарізати смужками тканину , наприклад, непотрібні простирадла. А клеїти на скло такі смужки можна за допомогою борошняного клейстеру . Для цього півсклянки борошна розводять водою до консистенції рідкої сметани, вливають у киплячу воду, постійно помішуючи ложкою. Поваривши півхвилини, дають охолонути і проціджують від грудочок через марлю.

Раніше ми розповідали, як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Наші янголи-охоронці

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
Місячний календар на тиждень
21 — 27 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти