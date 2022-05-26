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Як повернути білий колір пожовтілому пластику у холодильнику

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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26 травня, 16:56
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Пластик усередині холодильника можна відбілити підручними засобами.
Як відбілити жовтий пластик у холодильнику
Як відбілити жовтий пластик у холодильнику / Фото: Колаж: Сьогодні

Яким би не був білим холодильник усередині та зовні, але пластмаса має властивість з часом жовтіти і втрачати свою привабливість .

Це відбувається від часу, перепадів температури, бруду, що накопичується на поличках, і дії сонячних променів ззовні. Але цю ситуацію можна виправити. Як без проблем повернути білий колір пластику , читайте в нашій статті.

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Як відбілити пластик у холодильнику: лайфхаки

  • Звичайне господарське мило – чудовий засіб для боротьби з плямами та жовтим кольором пластику. Візьміть м'яку губку, змочіть теплою водою, добре намильте і потріть проблемне місце. Залиште замоченим на кілька хвилин, а потім іще раз обробіть губкою.
    Господарське мило відбілює пластик / Фото: pinterest
    Господарське мило відбілює пластик / Фото: pinterest
  • Пластик очищає спирт. Ця рідина може вивести жовтизну та бруд різної природи. Але перед тим, як обробити пластикову поверхню спиртом, спробуйте на невеликій ділянці, щоб спирт не збільшив старі плями і не залишив нові.
    Як очистити пластик спиртом / Фото: pinterest
    Як очистити пластик спиртом / Фото: pinterest
  • Миючий засіб для посуду відмінно відбілює пожовтілу пластмасу. Знімні полички та інші деталі замочіть на кілька годин у теплій воді з миючим засобом. Або рясно змочіть їх цим засобом і залиште, щоб відкисали.
    Засіб для посуду очищає пластик / Фото: pinterest
    Засіб для посуду очищає пластик / Фото: pinterest
  • Хлор – сильний відбілювач. Щоправда, у чистому вигляді його застосовувати не варто, а от хлоровмісткі відбілювачі або засоби для виведення плям допоможуть подолати жовтизну у холодильнику. Для цього знадобиться 1 ст. ложка засобу із розрахунку на 1 літр води. Розведіть та замочіть пластикові деталі на 10-12 годин, а потім помийте та протріть насухо.
    Хлор – сильний відбілювач / Фото: pinterest
    Хлор – сильний відбілювач / Фото: pinterest
  • Відбілить пластик содовий розчин. Приготуйте розчин із розрахунку по одній ложці кальцинованої соди та прального порошку на літр води. Обробіть губкою пожовклі місця і залиште на кілька годин. Потім ретельно промийте та обсушіть.
    Сода прибирає жовтизну / Фото: pinterest
    Сода прибирає жовтизну / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як позбутися запаху в холодильнику. А ще ви можете переглянути рекомендації, як відіпрати рушники: ТОП-5 лайфхаків.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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