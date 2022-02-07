Як зробити прикольну висувну валентинку: покрокова інструкція з фото

Як зробити висувну валентинку на День закоханих: лайфхаки / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Напередодні Дня святого Валентина, який усі закохані святкують 14 лютого , ми пропонуємо включити фантазію, прикласти руки і вкласти частинку своїх почуттів у романтичний подарунок.
Раніше ми вже розповідали, як зробити валентинку, що крутиться, із різнокольоровим сердечком. А зараз поділимося новими ідеями та покроковою інструкцією, як виготовити прикольну валентинку – але не просту, а інтерактивну.
Як зробити висувну валентинку: лайфхак
- Як зробити валентинку: крок 1.
Візьміть прямокутний аркуш кольорового щільного паперу або картону , який стане основою майбутньої листівки. Розташуйте його горизонтально.
- Як зробити валентинку: крок 2.
По центру аркуша зробіть акуратний проріз .
- Як зробити валентинку: крок 3.
Зі щільного паперу іншого кольору виріжте серце . По висоті воно має бути менше ніж листівка.
- Як зробити валентинку: крок 4.
Проведіть посередині серця зигзагоподібну лінію і акуратно розріжте.
- Як зробити валентинку: крок 5.
Праву половинку серця наклейте на листівку праворуч від прорізу.
- Як зробити валентинку: крок 6.
Виріжте смужку паперу трохи довшу за ширину листівки.
- Як зробити валентинку: крок 7.
Покладіть смужку під проріз у листівці та акуратно приклейте на неї ліву половинку серця так, щоб клей не замазав саму листівку.
- Як зробити валентинку: крок 8.
Переверніть листівку, змастіть клеєм основу так, щоб не зачепити смужку, що рухається . Приклейте зі зворотнього боку аркуш паперу, що збігається за розміром з листівкою.
- Як зробити валентинку: крок 9.
Тепер потягніть за смужку : половинки сердець почнуть зближуватися А у віконці, що утворилося, можете написати слова любові або прикольні побажання.
- Як зробити валентинку: крок 10
Валентинка готова ! Тепер ви можете придумати, які ще половинки можна з'єднати.
Наприклад, не тільки серця, а й самих закоханих .
Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.