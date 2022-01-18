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З Водохрещем-2022: найдобріші вітання та листівки у свято

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 січня, 17:13
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Надсилайте ефектні листівки і красиві привітання у свято Водохреща коханим, рідним, близьким людям та друзям
З Водохрещем: картинки, листівки, вірші та привітання
З Водохрещем: картинки, листівки, вірші та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 19 січня, православні святкують Водохреще-2022. А вже сьогодні вночі багато людей почнуть пірнати в ополонку, щоб очиститися та оздоровитися на весь рік уперед. Адже вважається, що в цей час вода стає цілющою та очищувальною.

Привітайте з цим великим святом усіх своїх друзів, рідних та близьких людей – і тих, хто наважився зануритися, і тих, хто поки що не набрався сміливості. Нехай на всіх зійде Божа благодать , нехай всі перебувають у здоров'ї та добробуті.

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А ми зібрали для вас найкращі побажання, добрі картинки, ефектні листівки і гарні привітання у прозі та віршах з Водохрещем .

Вірші та картинки у Водохреще

Ніжні вітання та листівки з Водохрещем
Ніжні вітання та листівки з Водохрещем / Фото: bonnycards

***

Пусть святая вода
Грех очистит любой,
Пусть печаль и беда
Обойдут стороной.

Пусть откроется вам,
Чистый свет и любовь,
И души вашей храм
Возродится пусть вновь.

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Ефектні картинки з Водохрещем
Ефектні картинки з Водохрещем / Фото: bonnycards

***

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

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Красиві картинки та привітання з Водохрещем
Красиві картинки та привітання з Водохрещем / Фото: bonnycards

***

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

Картинки та листівки з Водохрещем
Картинки та листівки з Водохрещем / Фото: bonnycards

***

С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.

Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.

Водохреще: душевні привітання та картинки
Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: bonnycards

Добрі привітання з Водохрещем у прозі своїми словами

***

Вітаю з Водохрещем! Нехай усі прикрощі, негаразди й турботи втечуть від вас, обмиті святою водою. Нехай у тілі зміцниться бадьорий дух, міцне здоров'я і душа, що помолодшала. Нехай свято подарує мир, благополуччя та щастя!

З Водохрещем: вітальні картинки
З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: bonnycards

***

Нехай свята вода у Водохреще змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай свято подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року.

Водохреще: картинки та побажання
Водохреще: картинки та побажання / Фото: bonnycards

***

З Водохрещем вітаю! Нехай у цей світлий і великий день запалиться Божа іскорка у вашому серці та висвітлить ваш життєвий шлях. Нехай хрещенська свята вода збереже у чистоті вашу душу. Нехай Святий Дух не залишить вас у скрутні часи. Нехай світло свічки, що горить, освітлює ваш шлях. Благослови вас Бог!

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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