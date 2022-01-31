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Китайський Новий рік-2022: що не можна робити у свято

Ольга Козачок
31 січня, 18:57
У китайців, як і у нас, існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних із новорічними святами.

Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

1 лютого настає Китайський Новий рік, який прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра і триватиме до 21 січня 2023 року.

Виявляється, на Китайський Новий рік, як і на європейський, існує безліч традицій, забобонів, прикмет та заборон, які не варто порушувати , якщо не хочете викликати неприємності на себе і свою сім'ю.

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Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік: головні заборони

  • За святковим столом не варто говорити про минулий рік , навпаки, всі думки та розмови мають бути спрямовані на майбутнє.
  • Оибираючи вбрання або роблячи подарунок на Новий рік, не можна брати чорні та білі кольори , а також їх поєднання, оскільки в Китаї це кольори жалоби та невдачі.
  • У перші три дні Китайського Нового року не рекомендується прибирати - це потрібно зробити заздалегідь. У цей час у всіх будинках з'являються добрі сутності, які приносять удачу та щастя, а в домі осідають у вигляді пилу.
  • Не можна проявляти неповагу до святкових атрибутів – символу року, а також вогняної стихії.
  • У період святкування Китайського Нового року, яке триває 15 днів, не можна купувати нове взуття – це до неприємностей, тому що в перекладі з китайського "взуття" означає "труднощі".
  • У перший місяць після Китайського Нового року не можна стригти волосся – це принесе неприємності членам сім'ї.
  • А мити голову на Новий рік – означає змивати удачу.
  • У перші дні нового Китайського Нового року краще не брати в руки ножі та інші ріжучі предмети – існує ризик відтяти своє щастя.
  • Під час свята табу на слово "чотири" тому що воно означає "смерть".
  • Якщо зустріти Новий рік у ліжку – пролежите так увесь рік.
  • Категорично не можна сваритися, лаятися та з'ясовувати стосунки , якщо не хочете викликати неприємності на весь рік.
  • Не можна позичати гроші , навпаки важливо роздати всі борги.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.