Як зробити китайський ліхтарик зі свічкою: лайфхак із фото

Бажаєте зустріти Китайський Новий рік-2022 за всіма правилами? Ну майже за правилами. Принаймні, вам під силу декорувати кімнату китайськими ліхтариками, що горять живим вогнем – це так символічно!
Виготовити такий новорічний атрибут дуже просто та швидко. Запасіться кольоровим папером та свічкою-таблеткою . А порожня пластикова пляшка знайдеться у кожному будинку.
Як зробити китайський ліхтарик: лайфхак
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 1.
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Візьміть пластикову пляшку та акуратно зріжте верхню частину , щоб вийшов не надто високий циліндр.
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 2.
Аркуш щільного кольорового паперу складіть навпіл . Його довжина має бути трохи більшою за діаметр пляшки, а ширина – на 2-3 см ширша за висоту пляшки.
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 3.
З боку країв відігніть невелику смужку .
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 4.
За допомогою лінійки відміряйте та накресліть смужки завширшки приблизно 1,5 см .
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 5.
За накресленими лініями робіть надрізи з боку згину, не доходячи до кінця.
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 6.
Розгорніть папір і по його краях наклейте двосторонній скотч .
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 7.
Акуратно приклейте папір до верхній частині підготовленої пляшки.
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 8.
Аналогічно приклейте папір по низу пляшки, трохи піднімаючи , щоб вийшов ліхтарик
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 9.
З того ж паперу виріжте та приклейте ручку для ліхтарика завширшки 1,5 см .
- Як зробити китайський ліхтарик: крок 10
Помістіть всередину свічку-таблетку та запаліть за допомогою соломинки. Будьте обережні з вогнем і дотримуйтесь техніки безпеки!
Раніше ми розповідали, що подарувати на Китайський Новий рік-2022 та як правильно зробити подарунок.