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Як зробити китайський ліхтарик зі свічкою: лайфхак із фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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31 січня, 18:30
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На Китайський Новий рік один із головних атрибутів – це ліхтарик, який можна зробити за лічені хвилини.
Як зробити китайський ліхтарик: покрокова інструкція з фото
Як зробити китайський ліхтарик: покрокова інструкція з фото / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Бажаєте зустріти Китайський Новий рік-2022 за всіма правилами? Ну майже за правилами. Принаймні, вам під силу декорувати кімнату китайськими ліхтариками, що горять живим вогнем – це так символічно!

Виготовити такий новорічний атрибут дуже просто та швидко. Запасіться кольоровим папером та свічкою-таблеткою . А порожня пластикова пляшка знайдеться у кожному будинку.

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Як зробити китайський ліхтарик: лайфхак

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 1.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

Візьміть пластикову пляшку та акуратно зріжте верхню частину , щоб вийшов не надто високий циліндр.

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 2.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

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Аркуш щільного кольорового паперу складіть навпіл . Його довжина має бути трохи більшою за діаметр пляшки, а ширина – на 2-3 см ширша за висоту пляшки.

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 3.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

З боку країв відігніть невелику смужку .

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  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 4.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

За допомогою лінійки відміряйте та накресліть смужки завширшки приблизно 1,5 см .

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 5.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

За накресленими лініями робіть надрізи з боку згину, не доходячи до кінця.

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 6.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

Розгорніть папір і по його краях наклейте двосторонній скотч .

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 7.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

Акуратно приклейте папір до верхній частині підготовленої пляшки.

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 8.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

Аналогічно приклейте папір по низу пляшки, трохи піднімаючи , щоб вийшов ліхтарик

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 9.

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

З того ж паперу виріжте та приклейте ручку для ліхтарика завширшки 1,5 см .

  • Як зробити китайський ліхтарик: крок 10

Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest
Як зробити китайський ліхтарик / Фото: pinterest

Помістіть всередину свічку-таблетку та запаліть за допомогою соломинки. Будьте обережні з вогнем і дотримуйтесь техніки безпеки!

Раніше ми розповідали, що подарувати на Китайський Новий рік-2022 та як правильно зробити подарунок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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