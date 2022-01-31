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Що подарувати на Китайський Новий рік-2022 і як правильно зробити подарунок

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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31 січня, 16:18
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За китайською традицією важливо не лише те, що ви подаруєте на свято, але і як саме ви це зробите.
Що подарувати на Китайський Новий рік 2022: найкращі ідеї символічних презентів
Що подарувати на Китайський Новий рік 2022: найкращі ідеї символічних презентів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 1 лютого , настає Китайський Новий рік, який святкуватиметься цілих півмісяця. Тож у вас є час зробити подарунки рідним, друзям, знайомим та близьким людям.

Якщо ви хочете по-особливому відзначити Китайський Новий рік , дотримуючись його традицій, і піднести приємні, цінні, а головне – символічні подарунки, дізнайтеся у нашій статті, як правильно це робиться.

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Що подарувати на Китайський Новий рік

Цікаво, що у Китаї, на відміну від європейських країн, на Новий рік не прийнято дарувати серйозних подарунків.

  • Гроші

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash
Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

Найчастіше рідним, друзям та близьким людям, а також дітям прийнято презентувати гроші. Але дуже важливо покласти їх у червоний конверт – хунбао . Саме червоний символізує благополуччя й удачу, а тому це головний колір Китайського Нового року.

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  • Мандарини

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash
Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

Та інші фрукти – символізують багатство, безпеку й удачу . Отже, кошик із мандаринами, апельсинами або яблуками – дуже доречний подарунок.

  • Чай

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash
Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

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Китайці – великі шанувальники цього здорового напою та традицій чаювання , тож, обравши у подарунок упаковку крупнолистового чаю або чашки і заварник, ви не помилитеся.

  • Сувеніри

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash
Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

На це свято прийнято приділяти значно більшу увагу символізму, а не ціні подарунка. Так що всілякі сувеніри, обереги та амулети, ліхтарики, віяла, статуетки, а також вітальна листівка з ієрогліфами – вдалий вибір

  • Символ року

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: pixabay
Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: pixabay

Символ нового року – Чорний Водяний Тигр. Презентуючи сувенір у вигляді тигреня, ви тим самим закликаєте удачу та заступництво на весь рік.

Як правильно робити подарунки на Китайський Новий рік

Що б ви не обрали в презент, дуже важливо дотримуватися правил, як зробити подарунок. Китайці надають ритуалу привітання особливого значення.

  • Будь-який подарунок в ідеалі має бути парним. Або ж даруйте подарунки парній кількості людей.
  • Чудово, якщо колір подарунка чи упаковки червоний, оранжевий, золотий, жовтий.
  • Подарунок або подарунковий папір у жодному разі не мають бути чорного, білого або синього кольору, тому що в Китаї ці кольори символізують смерть та похорон.
  • Подарунок слід зробити двома руками.
  • Також роздавати подарунки важливо за старшинством – від старшого до молодшого.
  • Бажано робити презент не при всіх, а наодинці.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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