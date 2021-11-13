Михайлів день 2021: дата, історія та значення

Михайлов день / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже за тиждень, 21 листопада, у церкві настане день шанування архістратига Михаїла, який у народі отримав назву Михайлів день.

Святий Михаїл – головний архангел і один із найбільш значущих у християнстві. Яка історія і значення цього дня читайте у нашій статті.

Реклама

Михайлів день: історія і значення

21 листопада у православних відзначається собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних . Він був встановлений після проведення Лаодикійського собору в IV столітті, де засуджувалося єретичне поклоніння ангелам як творцям та правителям світу.

За церковними переказами, архангел Михаїл у бою переміг диявола і разом з його почетом скинув з небес до пекла. Відтоді Михаїл став Архістратигом , тобто. главою святого ангельського воїнства, що стоїть на варті закону Божого.

У народі архангела Михаїла здавна називали головним борцем проти беззаконня і несправедливості. Люди вірили, що саме цей святий зустрічає душі померлих людей на брамі раю і молить Господа про прощення грішників, що покаялися.

Реклама

Проте 21 листопада – не єдиний день у році, коли християни вшановують архангела Михаїла. День архістратига Михайла та спогад Михайлова Чуда церква вшановує 19 вересня.

У народі Михайлів день завжди був веселим і ситним святом , бо зима тільки починалася, тож хліба та інших запасів продуктів ще достатньо, а сільськогосподарські роботи вже закінчені.

Так що у Михайлів день не працювали , а здебільшого відпочивали, гуляли та наїдалися, тим більше, що вже за тиждень починався багатоденний Різдвяний піст.

Реклама

Раніше ми публікували наочний календар харчування по днях на Різдвяний піст 2021-2022.