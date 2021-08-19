Добрі привітання з Преображенням Господнім у картинках, листівках, віршах і прозі

Сьогодні, 19 серпня, православні святкують Преображення Господнє. Це велике свято пов'язують з описаним в Євангеліє явленням Божественної величі і слави Ісуса Христа перед його трьома найближчими учнями під час молитви на горі Фавор.
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А в народі в день Преображення святкується Яблучний Спас або Другий Спас.
Life Сьогодні підготували для вас вірші, картинки, привітання, які можна відправити рідним і близьким.
Найкращі привітання на Преображення Господнє у віршах
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Всех благ вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся молитвою сердца,
И от проблем вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье до краев наполнит вас.
Я с праздником чудесным поздравляю,
Великий Яблочный сегодня Спас.
Світлі привітання з Преображенням Господнім у прозі
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Зі святом світлим! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їхні помисли. Радійте і насолоджуйтеся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає ваше найзаповітніше бажання.
Яблучний Спас 2021: красиві привітання та листівки
Преображення Господнє: короткі вітання
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В садах уж с плодами все яблони,
От ветра их ветви в движении,
Сегодня о празднике помним мы –
Господне Преображение.
Поздравить спешу с этим днем тебя,
Желаю я счастья и долгих лет,
Живи, свято веруя и любя,
И в Яблочный Спас мой прими привет!
Побажання в день Преображення Господнього своїми словами
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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, а й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці і яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!
Зі святом Преображення: добрі вірші
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Преображение Господне
Каждую душу наполнит теплом,
И над церковными куполами
Ангел пролетит, махая крылом.
Все люди добрее станут
И очистится душа,
И с благодарностью посмотрят
В голубые небеса!
Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас минулого року:
Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас-2021.
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