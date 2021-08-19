Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Добрі привітання з Преображенням Господнім у картинках, листівках, віршах і прозі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 серпня, 05:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нехай у свято Преображення Господнього відбудуться хороші зміни, і життя дивовижним чином перетвориться на краще
Привітання з Преображенням Господнім
Привітання з Преображенням Господнім / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 серпня, православні святкують Преображення Господнє. Це велике свято пов'язують з описаним в Євангеліє явленням Божественної величі і слави Ісуса Христа перед його трьома найближчими учнями під час молитви на горі Фавор.

Реклама

Читайте також:

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни та оригінальні продукти.

А в народі в день Преображення святкується Яблучний Спас або Другий Спас.

Life Сьогодні підготували для вас вірші, картинки, привітання, які можна відправити рідним і близьким.

Найкращі привітання на Преображення Господнє у віршах

Реклама

***

Всех благ вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся молитвою сердца,
И от проблем вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье до краев наполнит вас.
Я с праздником чудесным поздравляю,
Великий Яблочный сегодня Спас.

Поздоровлення з Преображенням Господнім
Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: bonnycards

Світлі привітання з Преображенням Господнім у прозі

Реклама

***

Зі святом світлим! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їхні помисли. Радійте і насолоджуйтеся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає ваше найзаповітніше бажання.

Поздоровлення з Преображенням Господнім
Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Wikipedia

Читайте також:

Преображення Господнє: короткі вітання

Реклама

***

В садах уж с плодами все яблони,
От ветра их ветви в движении,
Сегодня о празднике помним мы –
Господне Преображение.
Поздравить спешу с этим днем тебя,
Желаю я счастья и долгих лет,
Живи, свято веруя и любя,
И в Яблочный Спас мой прими привет!

Поздоровлення з Преображенням Господнім
Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Pinterest

Побажання в день Преображення Господнього своїми словами

***

Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, а й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці і яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!

Поздоровлення з Преображенням Господнім
Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Pinterest

Зі святом Преображення: добрі вірші

***

Преображение Господне
Каждую душу наполнит теплом,
И над церковными куполами
Ангел пролетит, махая крылом.
Все люди добрее станут
И очистится душа,
И с благодарностью посмотрят
В голубые небеса!

Поздоровлення з Преображенням Господнім
Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Pixabay

Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас минулого року:

Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас-2021.

Читайте також:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
16 - 22 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти