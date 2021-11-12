Різдвяний піст 2021-2022: наочний календар харчування по днях

Правильне харчування у Різдвяний піст / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку наприкінці листопада стартує багатоденний Різдвяний піст, який у 2021 році розпочнеться у неділю, 28 листопада.

Як правильно харчуватися за церковними канонами, що можна, а що категорично не можна їсти в різні дні посту, дізнайтесь у нашій статті. Також ми публікуємо наочний та зручний календар харчування на кожен день Різдвяного посту 2021-2022.

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Різдвяний піст 2021-2022: особливості періоду

Різдвяний або Пилипів піст триває 40 днів , завершуючись 6 січня, напередодні свята Різдва Христового , на честь якого і отримав свою назву.

Цей багатоденний піст, незважаючи на свою тривалість, вважається не найсуворішим . Церковний статут вимагає у всі дні посту не вживати жодних продуктів тваринного походження. У заборонений список потрапляють м'ясо, молоко, яйця, а також їхні похідні – ковбаси, копченості, сири, вершкове масло, сметана, здоба тощо.

Рибу дозволено не у всі дні. Також не завжди можна їсти їжу, що пройшла теплову обробку – варену, тушковану, смажену. Є дні, коли взагалі допустима лише сира їжа.

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Основні продукти під час Різдвяного посту – це овочі, фрукти, зелень, ягоди, гриби, крупи, насіння, горіхи, а також борошно, хліб, мед, сухофрукти, олія. Їх можна їсти сирими, наприклад, у вигляді салатів або готувати варені, тушковані, запечені, квашені страви, робити пісну випічку, піцу або вареники. Також можна пити соки, морси, киселі, чай.

Різдвяний піст 2021-2022 – календар харчування по днях тижня

Харчування у Різдвяний піст / фото: Сьогодні

З 28 листопада по 19 грудня:

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Понеділок – гаряча їжа без додавання олії.

– гаряча їжа без додавання олії. Вівторок, четвер, субота, неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино.

– гаряча їжа з олією, риба, вино. Середа п'ятниця – сухоїдіння, тобто їжа, що не пройшла термічну обробку.

З 20 грудня по 1 січня:

Понеділок – гаряча їжа без олії.

– гаряча їжа без олії. Вівторок четвер – гаряча їжа з олією.

– гаряча їжа з олією. Середа п'ятниця – сухоїдіння.

– сухоїдіння. Субота неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино.

З 2 по 6 січня:

Неділя – гаряча їжа з олією.

– гаряча їжа з олією. Понеділок, середа – сухоїдіння.

– сухоїдіння. Вівторок – гаряча їжа без олії.

– гаряча їжа без олії. 6 січня, Святвечір – суворий піст до сходу першої зірки.

Після закінчення Різдвяного посту у перший прийом їжі, тобто на розговіння їдять сочиво – особливий вид куті, що готується із зерен пшениці або рису із додаванням меду, сухофруктів, маку, ізюму, горіхів.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді 2021 року в Україні.