З 1 вересня: найкращі привітання, картинки і вірші

Привітання з 1 вересня в картинках, прозі і віршах / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 вересня, відзначається День знань, присвячений початку навчального року . Хтось йде в перший раз в перший клас, для когось це останній шкільний рік навчання, а хтось просто став на рік старше і перейшов із класу в клас.

Ми вітаємо всіх, для кого цей день є святом, і бажаємо позитиву, гарного настрою, міцного здоров'я, відпочилнку і тяги до знань.

Позитивні привітання і картинки з 1 вересня у віршах

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Поздравляю с Днем знаний, ребята!

Быстро школьные годы идут:

С вами встретиться снова приятно

И продолжить учебный наш труд.



Пусть дается легко вам наука,

Пусть терпение не подведет.

Чтоб уроки вас не убаюкали,

Высыпайтесь на месяц вперед!

З 1 вересня / Фото: bonnycards

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Ты больше не ребенок,

Ты вырос, ученик!

Все отложи игрушки,

Твой друг теперь дневник.



Пускай он наполняется

Отметками отличными,

И на уроках школьных,

Веди себя прилично.

З 1 вересня / Фото: bonnycards

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Сегодня главный праздник сентября,

И много новых знаний ждут тебя,

Ты будь готов к контрольным сложным,

Но для тебя ведь все возможно!

З 1 вересня / Фото: bonnycards

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Снова осень, школа вся в цветах,

Словно море с волнами цветными,

Гордость школы в вас, учениках,

Наполняйтесь знаньями своими.



Мы с Днем знаний поздравляем вас,

Праздник этот яркий и веселый,

С пользой проводите каждый час,

Каждый миг вы в стенах этой школы!

З 1 вересня / Фото: bonnycards

Позитивні привітання з 1 вересня у прозі

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З Днем знань. Бажаю летіти на світло знань і науки, як метелик, бажаю з інтересом і ентузіазмом прагнути до нових успіхів і неодмінно їх досягати. Нехай цей навчальний рік принесе велику удачу, нехай кожен його день дарує веселий настрій, відмінні оцінки і золоті медалі перемог!

З 1 вересня / Фото: bonnycards

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З Днем знань вітаємо усіх! Нехай творчі ідеї постійно приходять в голову і невпинно перетворюються в життя! Бажаємо безліч нових, корисних знань, доброго слова і вірної пам'яті!

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Шановні учні, викладачі і батьки! Вітаємо вас з прекрасним святом 1 вересня – з Днем знань. Поспішаємо вам побажати успіхів у процесі освоєння нового, удачі, бадьорості і здоров'я, дійсної дружби і радості відкриттів.

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