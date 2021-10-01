З Днем вчителя-2021: красиві привітання учнів, колег, батьків

Привітання з Днем учителя / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітаємо всіх вчителів із прийдешнім святом і бажаємо радісного настрою, добрих посмішок, душевного колективу, батьків, які все розуміють, і талановитих дітей!

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Сьогодні вчителі будуть отримувати квіти і добрі побажання від своїх учнів і їх батьків. Але і самі будуть вітати друг одного з професійним святом.

Ми підготували милі, прикольні, позитивні і приємні побажання в свято День вчителя, а також яскраві картинки, вітальні листівки, прозу і вірші.

Зворушливі привітання з Днем вчителя у прозі

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Ви вчитель, який попри все, вважає своїм обов'язком навчати дітей: передавати свій досвід і давати їм цікаві і корисні знання. Вас люблять і цінують ваші учні тому, що ви Вчитель з великої літери. Зі святом вас і творчих успіхів!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: pinterest

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Сьогодні природа прекрасна, як і ваша душа, яка кожен день переживає за недбайливих учнів і радіє успіхам старанних дітей. Бажаємо вам у День вчителя, запастися позитивними емоціями, щоб вистачило на цілий навчальний рік. Успіхів вам у вашій роботі, яка робить світ краще і добріше.

Душевні побажання в День учителя і красиві листівки / Фото: pinterest

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Нехай вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. Нехай учні будуть ретельними, старанними – такими, якими можна пишатися. А в родині нехай запанують щастя і затишок. Здоров'я, любові, достатку і всіх життєвих благ!

Привітання з Днем вчителя колегам

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Желаю, коллеги, вам легких уроков,

Всегда понимания, без ссор и упреков,

Терпенья железного, море идей,

Коллег адекватных, прилежных детей.



В семье – только счастья, добра и достатка,

Чтоб мирно жилось и работалось сладко.

Всегда на работу с улыбкой шагать

И премии только в мешках получать!

Душевні побажання в День учителя і красиві листівки / Фото: pinterest

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Мы выбрали в профессии дорогу:

Учить детей – наш ежедневный труд.

И в дождь, и в снег, и в теплую погоду

Нас парты, книжки и ребята ждут.

Желаю вам, коллеги, сил, здоровья,

Терпения и творческих идей,

Неравнодушия к предмету, увлечения,

Чтоб вдохновлять к познанию детей.

Душевні побажання в День учителя і красиві листівки / Фото: pinterest

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Коллеги, родные, я вас поздравляю,

И нервов стальных, как канаты, желаю.

Успешного года, достойной зарплаты,

Чтоб были отличными все результаты.

Желаю здоровья, успехов, тепла,

Удача чтоб вас на пороге ждала.

Уроков успешно всегда проведенных,

Детей вам послушных, живых, увлеченных.

Семейного счастья, отличных эмоций,

И пусть же вам с легкостью все удается.

З Днем вчителя: красиві привітання від батьків

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С детьми порой бывает очень трудно,

Но вы так терпеливы и мудры.

С улыбкой начинаете вы утро,

И к детям нашим очень вы добры!



От всех родителей сейчас вам – поздравленья!

И в День учителя хотим мы пожелать

В работе радости и много вдохновенья,

Не нервничать совсем, не унывать!



А в личной жизни – счастья очень много,

Любви и радости, уюта и добра.

Чтоб ровная, широкая дорога

К успеху вас быстрее привела!

День вчителя: привітання в прозі і віршах / Фото: pinterest

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За детишек большое спасибо.

Душу, сердце вложили вы в них.

Счастья, радости вам и улыбок,

И конечно, успехов больших.

Вы, как мама, от бед бережете,

Опыт жизненный дарите им.

Всю себя отдаете работе,

Труд бесценный ни с чем не сравним.

С Днем учителя вас поздравляем!

Вам желаем успехов во всем.

Любим искренне вас, уважаем.

Чтобы был полной чашей ваш дом.

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