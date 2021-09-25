Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Верес: онлайн 💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Що подарувати вчителю: ідеї та поради до свята

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 17:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 2021 році День вчителя випадає на 3 жовтня. Чим порадувати улюблених і не дуже викладачів – розповідаємо в матеріалі
День вчителя 2021: ідеї подарунків
День вчителя 2021: ідеї подарунків / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ми вже зазначили, у цьому році День вчителя випадає на неділю, а значить, що вітати викладачів всі будуть в п'ятницю. Крім квітів, вчителям зазвичай дарують солодощі, кімнатні рослини, книги.

Ми склали більш різноманітний список символічних і бюджетних речей, які сподобаються практично будь-якому вчителеві.

Що подарувати вчителю

Реклама

Ідея №1

Хороший подарунок – корисний подарунок. Зберіть набір з канцелярського приладдя, яким точно завжди користується ваш учитель. Вибирати краще не найдешевші предмети, щоб вони довше послужили, складіть їх в коробку зі стрічкою або бантом.

Ідеї подарунків вчителю
Реклама

Ідея №2

Ручка. Це головний інструмент будь-якого викладача, який також часто потрібен – ручки губляться, в них закінчується чорнило. Подаруйте вчительці красиву ручку, якою захочеться писати якомога частіше. Можна навіть замовити гравіювання – так вийде справжній сюрприз.

Реклама

Що подарувати на День вчителя / Фото: Pinterest

Ідея №3

Блокнот, він же щоденник. Рекомендуємо обирати блокнот з твердою обкладинкою, на спіралі або стандартній склейці. Не варто дарувати вчителю блокнот з малюнками, а краще знайти класичний, з чистими листами, в лінійку або дрібну точку.

Що подарувати вчителю / Фото: Pinterest

Ідея №4

Подаруйте чашку – чайну або кавову, з блюдцем або без. Сувенір також можна виготовити на замовлення – з написом або принтом. Головне – знати вподобання вчителя.

Ідеї подарунків до Дня вчителя / Фото: keepitpersonal.co.uk

Ідея №5

Приємна дрібниця для столу, яка буде радувати око вчителя. Наприклад, це може бути прес-пап'є у формі прозорого шара, з квітами всередині або в формі архітектурних пам'яток, що теж буде виглядати дуже красиво.

Що подарувати вчительці / Фото: mignews.com.ua

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
20 - 26 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти