З Днем українського козацтва-2021: патріотичні картинки, листівки і привітання

День українського козацтва: привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
На 14 жовтня припадає відразу кілька важливих для нашої країни свят. Це Покров Пресвятої Богородиці, який вшановують віруючі, а також День захисників і захисниць України, який є офіційним вихідним.
Третє значиме свято, що йде корінням в далеке минуле – День українського козацтва. Воно приурочене до Покрова, бо козаки завжди шанували Богородицю, як свою покровительку і заступницю.
Не забудьте привітати своїх рідних, близьких і друзів, які причетні до цієї дати. А ми зібрали цікаві, патріотичні, урочисті і прикольні картинки та поздоровлення з Днем українського козацтва.
Привітання з Днем українського козацтва в прозі своїми словами
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У День вшанування українських козаків бажаю вам міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів і незмінної удачі, палаючого оптимізму і чудового виконання всіх поставлених завдань. Нехай Свята Богородиця береже вас від усіляких бід.
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Дорогі наші козаки! У це урочисте і світле історичне свято бажаю вам бути у відмінній формі, завжди прагнути нових висот, заробляти багато грошей і любити всією душею. Нехай ваші любов і вірність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, відвага і цілеспрямованість будуть вашими головними якостями по життю!
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Бажаю, щоб щастя і любов навічно оселилися в вашому домі, нехай вам завжди буде куди повернутися, а День українського козацтва запам'ятається як позитивний, героїчний, патріотичний і радісний на рік!
З Днем українського козацтва: позитивні привітання і вірші
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Вы самые отважные,
Сверкает снаряжение,
Такое украинское
Казачье поколение.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
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Діво Пресвятая – Матір матерів,
Пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
Виповни любов’ю неспокійний дім,
Научи, як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре-зорянице, сонце доброти,
Землю України щастям освіти!
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Сильные, отважные мужчины,
Вы оплот, защиты всей страны.
Не важны вам звания и чины,
Главное – не допустить войны.
Будьте вы счастливы и здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни золотой подковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
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Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покров Пресвятої Богородиці-2021.