З Різдвом Пресвятої Богородиці-2021: ефектні картинки, барвисті листівки, привітання і вірші

З Різдвом Пресвятої Богородиці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
21 вересня православні традиційно відзначають Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
У святковий День Народження Божої Матері привітайте всіх дорогих і коханих людей, побажайте їм світла, добра, миру, тепла, благополуччя, здоров'я і любові. А також надсилайте красиві тематичні картинки і вітальні листівки зі святом Різдва Богородиці.
Добрі вірші в день Різдва Пресвятої Богородиці
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Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас!
Пусть всегда бережет вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
И пусть счастлива будет семья,
Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.
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В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, Радостная Мать,
В честь тебя, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
Щиросердечні вітання з днем Різдва Пресвятої Богородиці в прозі
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З великим святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай ув Різдво Богородиці вам світить промінь, який вкаже вірний шлях для вирішення будь-яких завдань. Нехай всі ваші дні будуть теплими, мирними, радісними, в оточенні коханих і близьких людей.
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Вітаю зі значним для всіх православних днем Різдва Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя Ісуса Христа. Бажаю в це добре і чудове свято миру, добра, радості, любові, щастя і душевного спокою. Нехай Свята Богородиця допомагає вам Своїми молитвами.
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