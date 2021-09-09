Усікновення глави Іоанна Предтечі: історія і значення свята

Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі / Фото: Колаж: Сьогодні

В середині вересня православна церква відзначає Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Це церковне свято присвячене пророку Іоанну , який першим передбачив прихід Месії, а згодом хрестив Ісуса Христа в священних водах річки Йордань.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: дата в 2021 році

Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі щорічно відзначається 11 вересня.

У 2021 році воно випадає на суботу, вихідний день. Хоча саме свято не відноситься до державних і не входить до списку вихідних.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: історія і значення дня

Насправді усікновення означає "відсікання", і події цього дня зовсім святкові.

Іоанн Предтеча – один з найбільш шанованих у православ'ї святих. Його також називали Пророком і Хрестителем Господнім. Він був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив Його пришестя.

Святий Іоанн народився в сім'ї священнослужителя, вів аскетичний спосіб життя, проповідував і проводив священні обмивання водою (хрещення) іудеїв.

Все життя він був праведником і закликав інших людей покаятися і звільнитися від своїх гріхів.

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Одного разу Іван навіть викрив у перелюбстві самого царя Ірода Антипу за те, що той замість законної дружини став жити разом із дружиною власного брата Іродіадою. За це Ірод розлютився і кинув Івана до в'язниці.

У день народження царя дочка Іродіади Соломія, підіслана матір'ю, станцювала для царя, догодила йому і випросила за свій яскравий танець у нагороду виконати її бажання.

Їй повинні були подати на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод був засмучений, але стримав своє слово: святого стратили, відрубавши йому голову.

За переказами, голова пророка навіть після страти продовжувала викривати Ірода та Іродіяду в гріхах.

На який би день тижня не припадало це свято, воно є днем суворого посту, коли заборонено їсти м'ясну, молочну їжу та рибу.

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