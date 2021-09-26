Воздвиження Хреста Господнього-2021: тематичні картинки, вітальні листівки та добрі побажання

Яскраві картинки і привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото: Колаж: Сьогодні
27 вересня православні відзначають велике дванадесяте свято – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього-2021, яке проводиться в пам'ять знайдення однієї з найважливіших християнських реліквій – Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус.
Воздвиження Хреста Господнього-2021: прикмети і забобони
У день Воздвиження-2021 обов'язково привітайте своїх рідних, друзів і близьких, побажайте їм добра, процвітання, добробуту і духовного зростання, а також адресуйте ефектні листівки, картинки і красиві вірші у свято.
Найкращі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у прозі
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Настало велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Це свято світла, добра і святої віри. Нехай у цей день і в інший час не покидає вас благодать Господня в сім'ї і здоров'ї, нехай освячує вас милосердя душі і доброта сердець, благополуччя і радість, щастя і мир.
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У свято Воздвиження всім серцем бажаю жити в благодаті, світі, вірному коханні і добрій надії. Нехай у ваш дім приходять лише хороші люди, радісні вісті і щасливі дні.
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Вітаю вас із великим церковним святом Воздвиження Хреста Господнього. Нехай і в цей, і в усі інші дні стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, а в життя прийде щастя, благодать і надія, нехай буде міцним здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, любові і миру.
Воздвиження Хреста Господнього: щирі вітання у віршах
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Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от несчастий нас спасает!
С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!
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Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!
Желаем в этот день святейший
Вам мыслей добрых и чистейших,
Не знайте горя и обид,
Ведь Бог все видит и хранит!
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С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
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С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.
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