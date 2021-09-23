Воздвиження Хреста Господнього-2021: прикмети і забобони

27 вересня у православних відзначається Воздвиження Хреста Господнього- це одне з найбільш шанованих церковних свят, яке входить у число 12 головних подій року.
Повна назва свята – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього . Воно було встановлене на честь здобуття однієї з головних християнських реліквій – Хреста Христова, на якому був розп'ятий Ісус.
Які цікаві народні прикмети і дивовижні забобони збереглися в цей день, читайте в нашій статті.
Воздвиження Хреста Господнього: прикмети і забобони
- За народними спостереженнями, на Воздвиження відбувається боротьба між честю і нечистю, і щоб захиститися, люди проводили хресні ходи навколо селищ , а в храмах проходили служби з молитвою про майбутній урожай.
- Також у цей день люди освячували будинки і господарські будівлі саморобними хрестами. Вважалося, що накладення хреста допомагає вберегти домочадців, хати, худобу і зібраний урожай від біди.
- З дня Воздвиження Хреста Господнього починалася справжня осінь : дні ставали помітно коротшими, а ночі, навпаки – довше, холодніше, і вже починалися приморозки.
- Від Воздвиження і до самого Благовіщення, 7 квітня, як говорили в народі, земля "зсувається" , тобто відпочиває. У цей період її не можна турбувати: копати, вбивати кілки, інакше наступний рік буде неврожайним.
- На Воздвиження не потрібно починати ніяких важливих справ – вони не закінчаться так, як запланували.
- Якщо на Воздвиження помічали птахів, що відлітають, то вірили, що загадане бажання збудеться .
- Цього дня у жодному разі не можна ходити в ліс – є небезпека потрапити на очі лісовику, який вже не випустить людину зі своїх володінь.
- На Воздвиження останній віз із поля рухається – тобто завершуються осінні жнива .
- Воздвиження – це останній день бабиного літа , після якого вже не буде тепло до самої весни.
- Забороняється переступати через невідомі сліди на землі , тому що вони можуть належати нечистій силі.
- До цього дня змії масово зсуваються під землю на зимівлю, а тому на Воздвиження небезпечно ходити в ліс – можна не повернутися.
- Також вважалося, що на Воздвиження ведмідь вже лягає в барліг .
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