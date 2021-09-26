Воздвижение Креста Господня-2021: тематические картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Яркие картинки и поздравления с Воздвижением Креста Господня / Фото: Коллаж: Сегодня

27 сентября православные отмечают великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня-2021, который проводится в память обретения одной из важнейших христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус.

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В день Воздвижения-2021 обязательно поздравьте своих родных, друзей и близких, пожелайте им добра, процветания, благополучия и духовного роста, а также адресуйте эффектные открытки, картинки и красивые стихи в праздник.

Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

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Настал великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Это праздник света, добра и святой веры. Пусть в этот день и в другое время не покидает вас благодать Господня в семье и здравии, пусть освещает вас милосердие души и доброта сердец, благополучие и радость, счастье и мир.

С Воздвижением Креста Господня / Фото: bonnycards

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В праздник Воздвижения всем сердцем желаю жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в ваш дом приходят только хорошие люди, радостные вести и счастливые дни.

Поздравления с Воздвижением: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

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Поздравляю вас с великим церковным праздником Воздвижения Креста Господня. Пусть и в этот, и во все другие дни станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, а в жизнь придет счастье, благодать и надежда, пусть будет крепким здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, любви и мира.

Яркие картинки в день Воздвижения Креста Господня / Фото: bonnycards

Воздвижение Креста Господня: искренние поздравления в стихах

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Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Пусть Божий Крест по жизни помогает,

От бед и от несчастий нас спасает!



С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

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Пускай Животворящий Крест Господний

Несет в мир благодатное начало,

Дух будет крепок, чист, приподнят,

Чтоб в душах радость зазвучала!



Желаем в этот день святейший

Вам мыслей добрых и чистейших,

Не знайте горя и обид,

Ведь Бог все видит и хранит!

Воздвижение: добрые поздравления в картинках и стихах / Фото: bonnycards

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С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет Божья благодать

Всегда – и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!



И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

С праздником Воздвижения: картинки и открытки / Фото: Pexels

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С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

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