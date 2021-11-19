19 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний чоловічий день, День працівників гідрометеорологічної служби України – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 листопада.

19 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 19 листопада

Міжнародний чоловічий день (International Men's Day) – свято всіх чоловіків, організоване за підтримки ООН та ЮНЕСКО у 1999 році з метою відзначити позитивну роль чоловіків у сім'ї та суспільстві, а також привернути увагу людей до чоловічих проблем, гендерної дискримінації і збереження здоров'я хлопчиків та чоловіків.

День працівників гідрометеорологічної служби України - це професійне свято було встановлено президентським указом у 2003 році на честь Метеорологічної служби, яка була заснована в Україні у 1921 році.

День склоробу України – професійне свято було засноване у 2003 році згідно з указом президента і збігається з днем народження Михайла Ломоносова – творця хімічного виробництва скла, фарфору, глазурі, розробника технології та рецептури кольорового скла.

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми (World Day for the Prevention of Child Abuse) – проводиться щорічно 19 листопада, починаючи з 2000 року, з ініціативи Фонду Світового саміту жінок.

Іменинники 19 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександра, Анатолій, Арсен, Варлаам, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Євфросинія, Клавдія, Костянтин, Лука, Матрона, Микита, Микола, Ніна, Павло, Серафима.

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Яке сьогодні церковне свято

19 листопада в православній церкві вшановується пам'ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника, преподобного Луки, іконома Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Текуси, Олександри, Полактії, Клавдії, Єфросинії, Афанасії і Матрони, преподобного Луки Тавроменійського.

Народне свято

У народі 19 листопада відзначався Льодостав, а також шанувалися святі Павло і Варлаам. За народними спостереженнями, у цей період саме встановлювалися морози, які могли скувати воду в річках та озерах. А ще настав час підлідного лову. По тому, як намерзала крига, люди судили про погоду та благополуччя на весь рік.

Прикмети на 19 листопада

лід на річці замерз купами – хліба теж будуть купи;

якщо лід замерз гладко – то й хліба буде гладко;

йде сніг на Павла – вся зима буде сніжною;

у корови хороший удій – узимку теж такий буде.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 листопада

1493 – Колумб відкрив острів Пуерто-Ріко у Новому Світі.

1921 – створено центральну метеорологічну службу України Укрмет.

1969 – американський космічний корабель "Аполлон-12" здійснив посадку на Місяць.

1997 – стартувала експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного корабля "Колумбія", в якій взяв участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Хто народився 19 листопада

1711 – Михайло Ломоносов, перший російський учений-природознавець світового значення, поет, художник, історик, філософ.

1839 – Еміль Шкода, чеський інженер, засновник машинобудівного заводу Skoda.

1840 – Олександр Ковалевський, український і російський біолог, основоположник ембріології та фізіології.

1917 – Індіра Ганді, індійський політик, екс-прем'єр-міністр Індії.

1942 – Кельвін Кляйн, американський дизайнер одягу, законодавець моди.

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