Міжнародний чоловічий день-2021: історія, значення і привітання

У 2021 році чоловіче свято 19 листопада присвячене темі покращення стосунків між чоловіками та жінками.

З Міжнародним чоловічим днем: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 листопада, відзначається чергове свято чоловіків – Міжнародний чоловічий день . Тож усі чоловіки цього дня на законних підставах можуть приймати вітання, найкращі побажання та приємні подарунки.

Міжнародний чоловічий день: історія і значення

Вперше Міжнародний чоловічий день було проведено у 1999 році в острівній державі Тринідаді і Тобаго . А з ініціативи ООН та ЮНЕСКО свято швидко підхопили і в інших країнах. На сьогоднішній день чоловічий день відзначається у понад 60 державах світу, в тому числі і в Україні.

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Ініціатором вшанування чоловіків у цей день став лікар Джероме Тілуксінгх . Для цього він вибрав дату народження свого батька, який завжди був гідним прикладом для наслідування. А сам день мав наголосити на позитивній ролі чоловіків у сім'ї та суспільстві.

Метою організації Міжнародного чоловічого дня є привернути громадську увагу до чоловічих проблем, гендерної дискримінації та нерівності статей, а також збереження здоров'я хлопчиків та чоловіків.

А у 2021 році тема свята звучить як "Поліпшення стосунків між чоловіками та жінками".

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Міжнародне чоловіче свято: найкращі привітання чоловікам у віршах

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В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!



Люби, будь близкими любим,

Здоров, улыбчив и силен,

Запомни, ты непобедим,

Всегда будь Богом бережен!

Міжнародний чоловічий день: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник – День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя и переживаний.

З Міжнародним чоловічим днем: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Международный женский день –

Знаком, привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой –

Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,

Заряд получишь на весь год

Любви, тепла и ласки,

То день пройдет, как в сказке!

Прикольні картинки з Міжнародним чоловічим днем / Фото: pinterest

Ефектні привітання з Міжнародним чоловічим днем у прозі

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Чоловіки, хлопці, хлопчики, брати, батьки та дідусі, зі святом. Сьогодні Міжнародний Чоловічий день, коли ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними і нескінченно люблячими. Нехай все у вашому житті складається так, як ви хочете і нехай ті, хто вам дорогий, люблять вас і піклуються про вас.

З Чоловічим днем: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest

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Вітаю тебе з Міжнародним чоловічим днем. Бажаю в будь-якій ситуації проявляти себе терплячим, сильним, впевненим, сміливим, мужнім, добрим, розумним, життєрадісним, відповідальним та справжнім чоловіком. Удачі у всіх починаннях та успіху в будь-яких цілях!

Чоловіки зі святом: яскраві картинки та листівки / Фото: pinterest

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Вітаю всіх чоловіків із Міжнародним чоловічим днем. Надсилаю найкращі побажання на адресу сильних, сміливих, відважних, мудрих і вірних чоловіків. Бажаю везіння, багатства, тріумфальних перемог та визнаної слави. Зі святом!

Раніше ми розповідали, коли День Збройних сил України і чи буде він вихідним.