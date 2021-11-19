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Міжнародний чоловічий день-2021: історія, значення і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 листопада, 05:10
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У 2021 році чоловіче свято 19 листопада присвячене темі покращення стосунків між чоловіками та жінками.
З Міжнародним чоловічим днем: картинки та привітання
З Міжнародним чоловічим днем: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 листопада, відзначається чергове свято чоловіків – Міжнародний чоловічий день . Тож усі чоловіки цього дня на законних підставах можуть приймати вітання, найкращі побажання та приємні подарунки.

Міжнародний чоловічий день: історія і значення

Вперше Міжнародний чоловічий день було проведено у 1999 році в острівній державі Тринідаді і Тобаго . А з ініціативи ООН та ЮНЕСКО свято швидко підхопили і в інших країнах. На сьогоднішній день чоловічий день відзначається у понад 60 державах світу, в тому числі і в Україні.

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Ініціатором вшанування чоловіків у цей день став лікар Джероме Тілуксінгх . Для цього він вибрав дату народження свого батька, який завжди був гідним прикладом для наслідування. А сам день мав наголосити на позитивній ролі чоловіків у сім'ї та суспільстві.

Метою організації Міжнародного чоловічого дня є привернути громадську увагу до чоловічих проблем, гендерної дискримінації та нерівності статей, а також збереження здоров'я хлопчиків та чоловіків.

А у 2021 році тема свята звучить як "Поліпшення стосунків між чоловіками та жінками".

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Міжнародне чоловіче свято: найкращі привітання чоловікам у віршах

***

В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!

Міжнародний чоловічий день: картинки та привітання / Фото: pinterest
Міжнародний чоловічий день: картинки та привітання / Фото: pinterest

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***

Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник – День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя и переживаний.

З Міжнародним чоловічим днем: вітальні листівки / Фото: pinterest
З Міжнародним чоловічим днем: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Международный женский день –
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой –
Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!

Прикольні картинки з Міжнародним чоловічим днем / Фото: pinterest
Прикольні картинки з Міжнародним чоловічим днем / Фото: pinterest

Ефектні привітання з Міжнародним чоловічим днем у прозі

***

Чоловіки, хлопці, хлопчики, брати, батьки та дідусі, зі святом. Сьогодні Міжнародний Чоловічий день, коли ми вітаємо вас і бажаємо завжди бути надійними, вірними і нескінченно люблячими. Нехай все у вашому житті складається так, як ви хочете і нехай ті, хто вам дорогий, люблять вас і піклуються про вас.

З Чоловічим днем: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest
З Чоловічим днем: привітання у прозі та картинках / Фото: pinterest

***

Вітаю тебе з Міжнародним чоловічим днем. Бажаю в будь-якій ситуації проявляти себе терплячим, сильним, впевненим, сміливим, мужнім, добрим, розумним, життєрадісним, відповідальним та справжнім чоловіком. Удачі у всіх починаннях та успіху в будь-яких цілях!

Чоловіки зі святом: яскраві картинки та листівки / Фото: pinterest
Чоловіки зі святом: яскраві картинки та листівки / Фото: pinterest

***

Вітаю всіх чоловіків із Міжнародним чоловічим днем. Надсилаю найкращі побажання на адресу сильних, сміливих, відважних, мудрих і вірних чоловіків. Бажаю везіння, багатства, тріумфальних перемог та визнаної слави. Зі святом!

Раніше ми розповідали, коли День Збройних сил України і чи буде він вихідним.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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