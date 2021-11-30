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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 1 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 1 грудня 2021 року. Цього дня варто прислухатися до своєї інтуїції і не робити необачних кроків.

Гороскоп на 1 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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День буде добрим у багатьох відношеннях. Якщо у вас виникли фінансові питання, вирішуйте їх саме зараз. Але ділитися своїми планами та міркуваннями ні з ким не варто – це може бути використано проти вас.

Гороскоп на 1 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не опирайтеся долі, особливо цього дня. Пливіть за течією, вона у будь-якому разі принесе вас саме туди, куди вам потрібно. Якщо хочете побути на самоті – розкажіть усім, де вас шукати, та залиште колектив.

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Гороскоп на 1 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ризикувати немає сенсу, оскільки ви поки що не в змозі побачити ясну картину того, що відбувається. Усі дії відкладіть на потім. Доведеться навіть від чогось відмовитися, але це потрібно заради вашого ж блага.

Гороскоп на 1 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вам буде надто самотньо, тож за бажанням ви можете влаштувати собі мінісвято, запросивши гостей, або організувавши побачення. Якщо ви заплуталися і не знаєте, як вчинити – порадьтеся з оточенням.

Гороскоп на 1 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Перевірені люди вас не підведуть. Тож ви інтуїтивно будете прагнути до колективу, якому довіряєте. Якщо вам захочеться взяти участь у створенні інтриги, самі не заплутайтеся у подіях та діях.

Гороскоп на 1 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваше щастя блукає десь зовсім поруч. Щоб не марнувати часу, просто озирніться навколо і придивіться уважніше. Ви цілком здатні здійснити диво, хай навіть невелике. Тільки не афішуйте себе.

Гороскоп на 1 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути цікавим і насиченим різними подіями. Стійте на своєму, чого б вам це не коштувало. Ситуація незабаром зміниться, тоді оточенню доведеться визнати, що ви мали рацію.

Гороскоп на 1 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У вас є два варіанти: або розповісти про свої почуття рідним людям, або сидіти і мовчати. Все залежить від того, чого ви хочете насправді. Тож розберіться із власними бажаннями.

Гороскоп на 1 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Кожен, хто потрапить вам під руку, буде змушений брати участь у ваших справах або вирішувати ваші проблеми. Просто постарайтеся не зіпсувати настрій ні собі, ні оточенню і будьте вдячні за допомогу.

Гороскоп на 1 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

День буде важким, але плідним, і вимагатиме від вас неабияких зусиль. Вас осяє цікава ідея. Проведіть день у товаристві людини, якій ви довіряєте – тоді спільно ви зможете ухвалити правильне рішення.

Гороскоп на 1 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся бути привабливими. Велика ймовірність того, що несподівана зустріч із незнайомцем переросте у міцну дружбу. Спонтанність та непередбачуваність принесуть вам більше користі, ніж чіткий план.

Гороскоп на 1 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся не переплутати новини та плітки. Від цього багато чого залежатиме. Мимоволі, ви ризикуєте образити когось із близьких. Чим швидше ви це зрозумієте та вибачитеся – тим краще буде всім.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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