З Днем залізничника України: картинки, листівки, душевні та прикольні привітання

Сьогодні вітаємо всіх працівників залізничної галузі із професійним святом.

З Днем залізничника України: вітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 листопада, в Україні святкується День залізничника-2021 Ми вітаємо з цим професійним святом усіх працівників залізничного транспорту та бажаємо здоров'я, благополуччя, хороших доріг, гарного трафіку, гідної зарплати та процвітання.

А ще в День залізничника ми зібрали для вас тематичні картинки, гарні листівки та вітання у прозі і віршах.

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Вітання з Днем залізничника у віршах

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С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.



Пускай по жизни вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.



Вам радостных и ярких дней,

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

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Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

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Пусть плохое вдаль уходит,

Как пейзажи за окном.

И горит всегда зеленым,

На путях твой семафор.



И к своим мечтам всегда ты,

Мчись как поезд скоростной.

А вокруг одни красоты,

Путь сопровождали твой.



А еще вагон удачи,

Пусть с тобой будет везде.

Сил, любви, добра в придачу,

С днем работников ЖД!

З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Днем залізничника у прозі своїми словами

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Вітаю із Днем залізничника України! Бажаю професійних успіхів. Нехай усі залізниці та стріли будуть у правильному напрямку. Нехай світиться зелене світло будь-яким починанням. Здоров'я, сили, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя та всього найкращого!

З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

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Нехай життя ваше буде яскравим і насиченим, як пейзажі за вікном. Нехай ваш успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Незмінно слідуйте до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності проносяться повз і не заводять у глухий кут. Бажаю, благополуччя, кар'єрного зростання, і щоб робота приносила лише радість. Із Днем залізничника!

З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.