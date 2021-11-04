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З Днем залізничника України: картинки, листівки, душевні та прикольні привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 листопада, 09:07
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Сьогодні вітаємо всіх працівників залізничної галузі із професійним святом.
З Днем залізничника України: вітання і картинки
З Днем залізничника України: вітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 листопада, в Україні святкується День залізничника-2021 Ми вітаємо з цим професійним святом усіх працівників залізничного транспорту та бажаємо здоров'я, благополуччя, хороших доріг, гарного трафіку, гідної зарплати та процвітання.

А ще в День залізничника ми зібрали для вас тематичні картинки, гарні листівки та вітання у прозі і віршах.

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Вітання з Днем залізничника у віршах

***

С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.

Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней,
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.

З Днем залізничника України: листівки і привітання
З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

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***

Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!

З Днем залізничника України: листівки і привітання
З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

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***

Пусть плохое вдаль уходит,
Как пейзажи за окном.
И горит всегда зеленым,
На путях твой семафор.

И к своим мечтам всегда ты,
Мчись как поезд скоростной.
А вокруг одни красоты,
Путь сопровождали твой.

А еще вагон удачи,
Пусть с тобой будет везде.
Сил, любви, добра в придачу,
С днем работников ЖД!

З Днем залізничника України: листівки і привітання
З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Днем залізничника у прозі своїми словами

***

Вітаю із Днем залізничника України! Бажаю професійних успіхів. Нехай усі залізниці та стріли будуть у правильному напрямку. Нехай світиться зелене світло будь-яким починанням. Здоров'я, сили, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя та всього найкращого!

З Днем залізничника України: листівки і привітання
З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

***

Нехай життя ваше буде яскравим і насиченим, як пейзажі за вікном. Нехай ваш успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Незмінно слідуйте до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності проносяться повз і не заводять у глухий кут. Бажаю, благополуччя, кар'єрного зростання, і щоб робота приносила лише радість. Із Днем залізничника!

З Днем залізничника України: листівки і привітання
З Днем залізничника України: листівки і привітання / Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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