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Як правильно обрізати малину, щоб отримати хороший урожай

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 16:29
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Зрізати треба підмерзлі, засохлі пагони. Це допоможе розбудити бруньки рослини, що забезпечить добрий урожай
Як правильно обрізати малину навесні
Як правильно обрізати малину навесні / Фото: Колаж: Сьогодні

Малина – корисна, улюблена багатьма ягода. Рослина вередлива та вимагає кілької обрізань впродовж року. Це стосується майже всіх кущів та дерев. Про те, як обрізати яблуні, дізнаєтесь тут.

Як правильно обрізати малину навесні

Обов'язково обрізаються дворічні рослини. Це потрібно зробити за кілька днів після того, як зійшов сніг.

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Уважно огляньте кожен кущ і обріжте всі підмерзлі пагони, а також ті, що обламалися.

Дуже важливо зрізати верхівки хороших пагонів до здорової бруньки.

Також потрібно обрізати всі пагони, які відплодоносили. Вони не затінятимуть сонце і не забиратимуть корисні речовини, які дуже потрібні молодим пагонам. Бічні гілки краще і швидше ростимуть.

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На однорічному прирості необхідно обрізати верхівки до 15 сантиметроів.

Рекомендують також залишати висоту куща не вище півтора метра. Це насамперед для зручності. Вам не доведеться при збиранні врожаю нагинати гілки.

Усі обрізки потрібно зібрати та обов'язково спалити, не залишати у малиннику.

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За матеріалами Sad-ogorod.in.ua.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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