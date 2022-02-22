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Як правильно обрізати яблуні навесні: схематична інструкція

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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22 лютого, 18:25
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Своєчасне та якісне обрізування яблунь допоможе отримати багатий урожай яблук.
Як обрізати яблуні: поради дачникам
Як обрізати яблуні: поради дачникам / Фото: Pixabay, Pinterest, Колаж: Сьогодні

Весна – вдалий час , щоб зайнятися обрізанням плодових дерев, зокрема – яблунь. Вони ще не набрали сік, не розквітли, не дають плодів, тому добре переносять формування крони.

Важливо зробити це правильно, щоб яблуня росла здоровою та давала багато великих, хороших і смачних плодів . Завдяки грамотному обрізанню та формуванню крони дерево омолодиться, позбавиться сухих і хворих гілок, отримає більше сонячного світла. До того ж надалі сад буде простіше обробляти від хвороб та шкідників.

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Майте на увазі, що яблуні навесні важливо встигнути обрізати до розпускання перших бруньок . Використовуйте гостро заточений інвентар : секатор та пилку. На лезі не має бути бруду та іржі.

Як обрізати яблуню: лайфхаки

  • Крок 1. Укорочування стовбура

Як обрізати яблуню навесні / Фото: pinterest
Як обрізати яблуню навесні / Фото: pinterest

Спочатку потрібно укоротити стовбур яблуні . Його залишають на висоті приблизно 2 м. Зріз потрібно робити чітко над великою гілкою. Інакше тут утворюється сухий пеньок, у якому потім з'явиться дупло.

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  • Крок 2. Обрізання внутрішніх пагонів

Як обрізати яблуню навесні / Фото: pinterest
Як обрізати яблуню навесні / Фото: pinterest

Після того як стовбур укорочений, видаляються всі пагони, спрямовані всередину крони , А залишаються ті, що ростуть назовні. Це робиться для того, щоб гілки не затінювали дерево, а також не ставали розсадником для хвороб та шкідників. За рахунок такої обрізки крона яблуні формується як чаша.

  • Крок 3. Видалення бічних гілок

Як обрізати яблуню навесні / Фото: pinterest
Як обрізати яблуню навесні / Фото: pinterest

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Наступний етап обрізки яблуні – це видалення бічних скелетних гілок . Їхня довжина не має перевищувати 2,5 м. Укорочувати потрібно на зовнішні пагони, які ростуть із крони назовні. Після такої обробки дерева навесні на ньому посилено почнуть рости молоді пагони, із яких надалі формуються плодові гілки.

Раніше ми розповідали, як підготувати сад до весни: 10 важливих справ.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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