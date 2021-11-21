21 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 21 ноября

День Достоинства и Свободы Украины – государственный праздник, организованный в 2014 году в годовщину начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.

День Десантно-штурмовых войск Украины – профессиональный праздник воинов десантников, который проводится с 2017 года вместо Дня высокомобильных десантных войск.

День работников сельского хозяйства Украины – отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

– отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Всемирный день телевидения (World Television Day) – был организован ООН в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году.

Всемирный день приветствий (World Hello Day) – праздник придумали братья Маккомаки в 1973 году с целью обратить внимание людей на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день рыболовства – ежегодно отмечается рыболовными общинами 21 ноября, начиная с 1998 года.

Именинники 21 ноября

День ангела сегодня отмечают: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаилдот.

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Какой сегодня церковный праздник

21 ноября в православной церкви отмечается собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных, чтится память архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Народный праздник

В народе 21 ноября отмечался Михайлов день. Издавна на Михаила устраивали вкусный, сытный и добрый праздник. У людей еще было много запасов на зиму после собранного урожая, вырученные за торговлю деньги, а вот работы в поле уже закончены. Так что на Михаила старались не работать, а гулять и пировать. В этот день важно было угостить домового и поставить ему миску с кашей, чтобы не вредил, а помогал в хозяйстве. А вот через неделю после Дня Михаила, 28 ноября, начинался многодневный Рождественский пост.

Приметы на 21 ноября

если Михайлов день ясный – зима будет морозной;

утренний иней на Михаила – зима будет снежной;

утренний туман на Михаила – к скорой оттепели;

нельзя рассказывать сны, а то хороший сон не сбудется.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 ноября

1783 – во Франции прошел первый в истории полет людей на воздушном шаре.

1877 – американец Томас Эдисон изобрел фонограф – прибор для записи и воспроизведения звука.

2004 – в Украине началась Оранжевая революция.

2013 – в Украине начался Евромайдан.

Кто родился 21 ноября

1694 – Вольтер, французский философ, писатель, историк.

1918 – Михаил Глузский, советский актер театра и кино, педагог.

1920 – Ян Френкель, советский композитор, скрипач.

1928 – Нинель Ткаченко, украинская, белорусская и российская оперная певица.

1943 – Михаил Голубович, советский и украинский актер театра и кино.

1952 – Сергей Якутович, украинский художник, книжный иллюстратор.

1965 – Бьорк, исландская певица, актриса, музыкант.

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