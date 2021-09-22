22 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 22 сентября

День осеннего равноденствия – в этот период день по продолжительности уравнивается с ночью, и в Северном полушарии наступает астрономическая осень. – в этот период день по продолжительности уравнивается с ночью, и в Северном полушарии наступает астрономическая осень.

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) был организован с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта взамен личного авто.

День партизанской славы Украины – был установлен в 2001 году в честь 60-й годовщины подпольно-партизанского движения в годы Второй мировой войны.

Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants) – экологический праздник проводится во многих странах с целью привлечь внимание к проблеме сокращения на Земле численности этих животных.

Всемирный день носорога (World Rhino Day) – еще одна экологическая дата была организована по аналогии со слонами для того, чтобы обратить внимание людей на проблему вымирания на планете этих редких животных.

День Хоббита (Hobbit Day) – неофициальный праздник, который отмечается с 1978 года почитателями произведений Джона Толкина по всем мире.

Именинники 22 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Какой сегодня церковный праздник

22 сентября в православной церкви отмечается попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Чтится память праведных Богоотцов Иоакима и Анны, мученика Севериана, преподобного Феофана, исповедника, мучеников Харитона и Стратора (Стратоника), блаженного Никиты в Царьграде. Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Воспоминание ІІІ Вселенского собора.

Народный праздник

В народе 22 сентября почитались Аким и Анна. Этих святых называли покровителями рожениц и бездетных женщин, поэтому день еще получил название Дня рожениц. На Акима и Анну поздравляли молодых матерей, а особым почетом пользовались повивальные бабки. День осеннего равноденствия наделялся магическими свойствами, когда было принято совершать обряды на привлечение благополучия, здоровья, счастливой семейной жизни. В домах гасили старый огонь, а вместо него зажигали новый, как символ начала нового цикла.

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Приметы на 22 сентября

на осеннее равноденствие не стоит начинать новые дела – удачи не будет;

если трижды пересчитать все деньги, то можно разбогатеть;

в день осеннего равноденствия нельзя ссориться, ругаться и злиться, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 сентября

1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении рабов.

1869 – в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки.

1955 – возле Бахчисарая открыта крупнейшая в СССР астрофизическая обсерватория.

Кто родился 22 сентября

1791 – Майкл Фарадей, английский ученый , основоположник учения об электромагнитном поле.

ученый 1835 – Александр Потебня, украинский филолог, автор учения о внутренней форме слова.

1875 – Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.

1938 – Дин Рид, американский певец, актер, режиссер.

1958 – Андреа Бочелли, итальянский певец.

1957 – Ник Кейв, австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, композитор, актер.

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