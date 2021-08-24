24 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 августа: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 24 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 24 августа

День Независимости Украины – официальный государственный праздник и выходной день, который установлен в честь провозглашения независимости Украины и в 2021 году отмечает 30-летний юбилей. – официальный государственный праздник и выходной день, который установлен в честь провозглашения независимости Украины и в 2021 году отмечает 30-летний юбилей.

Международный день странной музыки (International Strange Music Day) , который также именуется День необычной музыки – был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году.

День Пяртеля – в Эстонии отмечается народный праздник начала осени, известный с XVIII века.

День святого Варфоломея сегодня отмечают католики в честь одного из двенадцати апостолов Христа.

Именинники 24 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

24 августа в православной церкви чтится память мученика архидиакона Евпла, преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Сусанны, девы, и с ней Гая, папы Римского, Гавиния, пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия.

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Народный праздник

В народе 24 августа чествовались Василий и Евпатий Коловрат. Люди называли этот день страшным, потому что на кладбищах и на болотах наблюдали появление блуждающих огней. Считалось, что это выходили души убитых и утонувших людей. На Василия стригли овец и пряли шерсть.

Приметы на 24 августа

туман на Василия – к погожим дням;

на Коловрата нельзя ходить на болота;

на Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить спиртное, а то накажут души умерших.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 августа

79 – извержение вулкана Везувия, под пеплом которого оказались похоронены города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

1572 – массовое убийство католиками гугенотов во Франции, известное как Варфоломеевская ночь.

1853 – день рождения картофельных чипсов.

1869 – в Америке запатентована первая вафельница.

1944 – день Освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

1981 – убийца Джона Леннона Марк Чепмен получил пожизненное заключение.

1991 – Украина провозгласила свою независимость, а Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы СССР.

Кто родился 24 августа

1928 – Левко Лукьяненко, украинский политический и общественный деятель.

1947 – Пауло Коэльо, бразильский писатель.

1970 – Юрий Горбунов, украинский актер, телеведущий.

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

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