С Днем Независимости Украины-2021: эффектные открытки и поздравления в прозе своими словами

24 августа мы отмечаем 30-летие Дня Независимости Украины. Этот праздник установлен в 1991 году в честь принятия Верховным Советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие считается датой образования украинского государства в современном виде.
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Мы подготовили для вас короткие и самые красивые поздравления с Днем Независимости Украины в прозе своими словами, подобрали эффектные картинки, а также оформили интересные эксклюзивные открытки с праздником 24 августа.
С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс
Поздравления с Днем Независимости Украины-2021: проза и картинки
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По случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.
С Днем Независимости Украины: пожелания своими словами
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В День Независимости Украины, мы приветствуем всех вас, кто своими действиями прилагается к нашему общему делу – развитию нового европейского государства Украина. Сегодня наша задача, задача всех граждан Украины – сделать все, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, приложить максимум наших усилий и силы, чтобы приблизить время расцвета Украины.
День Независимости Украины: красивые тексты и открытки
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В день очередной годовщины независимости Украины, желаем вам взаимопонимания, согласия и успехов в делах на благо нашей Родины. Пускай каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочными кирпичиками в строительстве крепкой державы, которой смогут гордиться наши дети.
Короткие поздравления с Днем Независимости
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День независимости каждый определяет для себя сам. Желаю не зависеть от финансов, от дурных привычек и от всех окружающих невзгод!
С Днем Независимости Украины 24 августа: добрые поздравления в прозе
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Поздравляю! 24 августа – День Независимости Украины!
Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Так пусть же таким поводом станет День Независимости Украины!
Поздравления с Днем Независимости Украины: стихи на украинском языке
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Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
Прикольное поздравления с Днем Независимости Украины
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:
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