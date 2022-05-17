Когда Ивана Купала в 2022 году: дата праздника

Когда Ивана Купала 2022 / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Ивана Купала издавна ассоциируется с летом, зеленью, цветами, романтикой и древними традициями. Когда в 2022 году встречаем славянский праздник и почему он так называется, узнайте в нашей статье.

Ивана Купала: точная дата

День Ивана Купала имеет постоянную дату и ежегодно отмечается 7 июля .

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В 2022 году праздник приходится на четверг – середину рабочей недели.

Несмотря на всенародную любовь, этот день не является официальным праздником и бывает выходным, только когда выпадает на субботу или воскресенье.

Ивана Купала: чему посвящен праздник

Дата праздника выбрана не случайно. Изначально день Ивана Купала был посвящен богу солнца Яриле и наивысшему расцвету природы. А по старому стилю календаря дата была приближена ко дню летнего солнцестояния, 21 июня.

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После перехода с юлианского на григорианский календарь даты сместились. За счет этого между праздником Ивана Купала и днем летнего солнцестояния появился промежуток в две недели. Несмотря на это, большинство народных традиций и ритуалов дошли до наших дней.

Кроме того, день Ивана Купала приурочен к Рождеству Иоанна Предтечи – одного из наиболее почитаемых святых. А потому название праздника также связывают с именем святого. Иоанн в переводе с греческого означает Креститель, тот, кто купает и погружает в воду.

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