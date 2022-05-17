Коли Івана Купала у 2022 році: дата свята

Коли Івана Купала 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Івана Купала здавна асоціюється з літом, зеленню, квітами, романтикою та давніми традиціями. Коли у 2022 році зустрічаємо слов'янське свято і чому воно так називається, дізнайтесь у нашій статті.

Івана Купала: точна дата

День Івана Купала має постійну дату та щороку відзначається 7 липня .

Реклама

У 2022 році свято припадає на четвер – середину робочого тижня.

Незважаючи на всенародну любов, цей день не є офіційним святом і буває вихідним, тільки коли випадає на суботу чи неділю.

Івана Купала: чому присвячене свято

Дату свята обрано не випадково. Спочатку день Івана Купала був присвячений богу сонця Ярилі та найвищому розквіту природи. А за старим стилем календаря дата була наближена до дня літнього сонцестояння, 21 червня.

Реклама

Після переходу з юліанського на григоріанський календар дати змістилися. За рахунок цього між святом Івана Купала та днем літнього сонцестояння з'явився проміжок у два тижні. Попри це, більшість народних традицій та ритуалів сягнули наших днів.

Крім того, день Івана Купала приурочений до Різдва Іоанна Предтечі – одного з найбільш шанованих святих. А тому назву свята також пов'язують з ім'ям святого. Іоанн у перекладі з грецької означає Хреститель, той, хто купає та занурює у воду.

Раніше ми розповідали про ретроградні планети 2022 року, точні дати та вплив на людей. А ще публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.