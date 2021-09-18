Михайлово чудо-2021: тематические картинки и поздравительные открытки с праздником

Михайлово чудо-2021: картинки и открытки с праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

19 сентября, в воскресенье, верующие чтут память святого архангела Михаила и отмечают праздник Михайлово чудо, который посвящен удивительному спасению Божьего храма в городе Хонех.

Мы собрали самые красивые, оригинальные и добрые поздравления с праздником Михайлова чуда в стихах и прозе, а также красочные открытки и картинки. Поздравьте всех любимых, дорогих и близких вам людей с праздником 19 сентября.

Поздравления с Михайловым чудом в стихах

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На Михайлов день работать –

Это, люди, верный грех,

Собирайте всех соседей

Для веселья и утех,

Приносите угощенье,

Будем пировать сейчас,

А придет пора, Михайло

Возле рая встретит нас!

Михайлово чудо: картинки с праздником / Фото: Pinterest

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Мы славим Михаила – архангела святого

Сегодня в день осенний и прекрасный.

Мы о благословении молим тебя снова,

Чтоб небосвод души был радостным и ясным.

И к лику Михаила мы все с благоговеньем

Так воодушевленно припадаем.

Проси архангел Бога, о наших душ спасении.

Мы на тебя, воитель, уповаем.

С днем Михайлово чудо: открытки / Фото: Pinterest

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Пусть День святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровье всем хранит

Святой архангел Михаил!

Поздравления в день Михайлова чуда 19 сентября / Фото: Pinterest

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Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!



Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

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Поздравительные открытки с Михайловым чудом / Фото: Pinterest

Лучшие поздравления в день Михайлова чуда в прозе

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Пускай святой архангел Михаил убережет тебя от зла и печалей и всегда посылает лучи тепла, добра и любви! Пусть этот чудесный день будет сказочно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!

С праздником Михайлова чуда: яркие картинки и пожелания / Фото: Pinterest

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Пускай архангел Михаил хранит от несчастья, горя, болезней и сглаза. Пускай радость, вера, покой и теплый свет согреют ваши души и семьи. Пускай сердца всегда будут полны любовью к людям. Желаю жить без ненависти, обид и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Михайлово чудо: красивые поздравления / Фото: Pinterest

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Пусть архангел Михаил подарит вам многолетие, любовь, здоровье, праведный труд, истинную веру. Старайтесь всегда благоволить в своих словах, деяниях и помыслах. Пускай беда вас не знает, горе обходит стороной и во всем сопутствует удача!

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