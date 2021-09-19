Именины Михаила: лучшие поздравления и яркие открытки с днем ангела

В день ангела Михаила отправляйте самые добрые и душевные поздравления именинникам с эффектными открытками, красивыми стихами и лучшими пожеланиями

Поздравления с именинами / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 сентября, каждый Михаил, Миша, Мишутка, Мишаня и Мишенька отмечает свои именины. Праздник установлен в честь архистратига Михаила, одного из наиболее почитаемых в христианстве ангелов.

Реклама

Не забудьте поздравить всех своих знакомых именинников с днем ангела и отправить им красивые стихи, открытки и картинки с праздником.

Михаил значит "подобный Богу" . Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Эффектные поздравления с днем ангела Михаила в стихах

***

Реклама

Имя Михаил тебе дано.

Очень верно выбрано оно:

Лучшие черты лишь подтверждает,

Ведь "подобный Богу" означает.

Всем тебя природа наградила:

Силой и умом не обделила,

Мы тебя душевно поздравляем,

Счастья тебе личного желаем,

Чтоб в карьере было продвижение,

А в семье – любовь и уважение.

Красивые поздравления с именинами Михаилу / Фото: Pinterest

***

Реклама

Желаю тебе от души, Михаил,

Удачи во всем, достижений, побед,

Здоровья стального, энергии, сил,

Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!



Друзей только верных, любви неземной,

И рядом хороших и добрых людей!

Пускай все печали пройдут стороной,

Желаю тебе сотни радостных дней!

С именинами Михаила: лучшие пожелания / Фото: Bipbap

***

Тебе желаю, Михаил,

Везенья, мужества и сил,

Чтоб каждый день счастливым был,

Эмоций множество дарил!



Чтобы в радости купался ты

И воплощал свои мечты,

Успех в руке всегда держал,

По пустякам не унывал!

С днем ангела Михаила: поздравительные открытки / Фото: Bipbap

Лучшие поздравления с именинами для Михаила в прозе

***

Михаил, поздравляю с днем ангела. Желаю крепкого здоровья, силы духа и мужества, уверенности в себе, здоровья, счастья и процветания. Желаю ни за что не сдаваться, ни перед чем не останавливаться и всегда добиваться желаемого. Пусть все в твоей жизни будет отлично. Пусть каждый день дарит успех, достаток, радость и любовь!

С днем ангела Михаила: прикольные картинки / Фото: Pinterest

***

Миша, пусть каждый день твоей жизни, будет наполнен абсолютным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Достигай своих целей, никогда не падай духом и не унывай. Знай, что все получится!

Поздравления в Михайлов день 2019 картинки и пожелания / Фото: bonnycards

***

Мишка, с днем ангела! Поздравляю тебя с твоим праздником и от души желаю, чтобы ты всегда оставался таким же надежным, классным, душевным, позитивным и прекрасным человеком. Пусть у нашего Миши будет счастья выше крыши!

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали, что ни в коем случае нельзя делать на Михайлово чудо.