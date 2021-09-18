Михайлове чудо-2021: тематичні картинки і вітальні листівки зі святом

Михайлове чудо-2021: картинки і листівки зі святом / Фото: Колаж: Сьогодні

19 вересня, в неділю, віруючі шанують пам'ять святого архангела Михаїла і відзначають свято Михайлове чудо, яке присвячене дивовижному порятунку Божого храму в місті Хонех.

Ми зібрали найкрасивіші, оригінальні і добрі привітання зі святом Михайлова дива у віршах і прозі, а також барвисті листівки і картинки. Привітайте всіх дорогих і близьких вам людей зі святом 19 вересня.

Привітання з Михайловим чудом у віршах

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На Михайлов день работать –

Это, люди, верный грех,

Собирайте всех соседей

Для веселья и утех,

Приносите угощенье,

Будем пировать сейчас,

А придет пора, Михайло

Возле рая встретит нас!

Михайлове чудо: картинки зі святом / Фото: Pinterest

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Мы славим Михаила – архангела святого

Сегодня в день осенний и прекрасный.

Мы о благословении молим тебя снова,

Чтоб небосвод души был радостным и ясным.

И к лику Михаила мы все с благоговеньем

Так воодушевленно припадаем.

Проси архангел Бога, о наших душ спасении.

Мы на тебя, воитель, уповаем.

З днем Михайлове чудо: листівки / Фото: Pinterest

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Пусть День святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровье всем хранит

Святой архангел Михаил!

Привітання в день Михайлова дива 19 вересня / Фото: Pinterest

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Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!



Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

Вітальні листівки з Михайловим чудом / Фото: Pinterest

Найкращі привітання у день Михайлова чуда в прозі

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Нехай святий архангел Михаїл вбереже тебе від зла і печалей і завжди посилає промені тепла, добра і любові! Нехай цей чудовий день буде казково вдалим для тебе! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!

Зі святом Михайлова дива: яскраві картинки та побажання / Фото: Pinterest

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Нехай архангел Михаїл зберігає від нещастя, горя, хвороб і пристріту. Нехай радість, віра, спокій і тепле світло зігріють ваші душі і сім'ї. Нехай серця завжди будуть сповнені любов'ю до людей. Бажаю жити без ненависті, образ і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!

Михайлове чудо: красиві привітання / Фото: Pinterest

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Нехай архангел Михаїл подарує вам многоліття, любов, здоров'я, праведну працю, справжню віру. Намагайтеся завжди благоволити в своїх словах, діяннях і помислах. Нехай біда вас не знає, горе обходить стороною і в усьому супроводжує удача!

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