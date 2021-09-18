Михайлове чудо-2021: тематичні картинки і вітальні листівки зі святом

Михайлове чудо-2021: картинки і листівки зі святом / Фото: Колаж: Сьогодні
19 вересня, в неділю, віруючі шанують пам'ять святого архангела Михаїла і відзначають свято Михайлове чудо, яке присвячене дивовижному порятунку Божого храму в місті Хонех.
Михайлове чудо-2021: що у жодному разі не можна робити
Ми зібрали найкрасивіші, оригінальні і добрі привітання зі святом Михайлова дива у віршах і прозі, а також барвисті листівки і картинки. Привітайте всіх дорогих і близьких вам людей зі святом 19 вересня.
Привітання з Михайловим чудом у віршах
***
На Михайлов день работать –
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!
***
Мы славим Михаила – архангела святого
Сегодня в день осенний и прекрасный.
Мы о благословении молим тебя снова,
Чтоб небосвод души был радостным и ясным.
И к лику Михаила мы все с благоговеньем
Так воодушевленно припадаем.
Проси архангел Бога, о наших душ спасении.
Мы на тебя, воитель, уповаем.
***
Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровье всем хранит
Святой архангел Михаил!
***
Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
Найкращі привітання у день Михайлова чуда в прозі
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Нехай святий архангел Михаїл вбереже тебе від зла і печалей і завжди посилає промені тепла, добра і любові! Нехай цей чудовий день буде казково вдалим для тебе! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!
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Нехай архангел Михаїл зберігає від нещастя, горя, хвороб і пристріту. Нехай радість, віра, спокій і тепле світло зігріють ваші душі і сім'ї. Нехай серця завжди будуть сповнені любов'ю до людей. Бажаю жити без ненависті, образ і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!
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Нехай архангел Михаїл подарує вам многоліття, любов, здоров'я, праведну працю, справжню віру. Намагайтеся завжди благоволити в своїх словах, діяннях і помислах. Нехай біда вас не знає, горе обходить стороною і в усьому супроводжує удача!
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