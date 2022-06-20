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20 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 июня, 07:05
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День защиты слонов в зоопарках – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июня.
20 июня: какой сегодня праздник
20 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 июня

  • Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) – отмечается по инициативе зоозащитников мира с целью обратить внимание общества на проблемы этих животных в неволе.
  • Международный день серфинга (International Surfing Day) – неофициальный экологический и спортивный праздник, который проводится с 2005 года.
  • Всемирный день беженцев (World Refugee Day) – проводится ежегодно с 2001 года под эгидой ООН и приурочен ко Дню африканских беженцев.
  • Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day) – празднуют поклонники и пользователи беспроводного доступа к сети Интернет.

Именинники 20 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Начало петрова поста
Начало петрова поста

20 июня в православной церкви началась 2-я неделя после Пятидесятницы. Чтится память мученика Феодота Анкирского, священномученика Маркелиана, папы Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркела, папы Римского, мучеников Сисинии и Кириака диаконов, Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов, Крискентиана и мучениц Прискиллы, Лукины и царевны Артемии, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии. Начало Петрова поста.

Народный праздник

В народе 20 июня почитался Федот Страж. Люди верили, что святой мог защитить от русалок, потому что они его боялись и не подплывали близко к берегу.

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Приметы на 20 июня

  • Федот тепло дает;
  • теплый день на Федота – к хорошему урожаю ржи;
  • идет дождь – урожай будет плохим;
  • гром на Федота – ненастье продлится долго.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 июня

  • 1792 – Великая Французская революция.
  • 1840 – запатентован телеграф Сэмюэла Морзе.
  • 1893 – открыта Главная палата мер и весов, основанная Дмитрием Менделеевым.

Кто родился 20 июня

  • 1843 – Федор Стравинский, украинский оперный певец.
  • 1920 – Петр Тимошенко, украинский языковед.
  • 1949 – Лайонел Ричи, американский певец и музыкант.
  • 1967 – Николь Кидман, австралийская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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