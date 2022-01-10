Старый Новый год 2022: точная дата и история праздника

Старый Новый год: история и дата / Фото: Коллаж: Сегодня

У тех, кто по каким-то причинам не смог, пропустил, не поздравил или не отметил Новый год 2022, есть возможность реабилитироваться и наверстать упущенное. Впереди нас ждет Старый Новый год 2022 . Что это за день, откуда такое название, какова его история, и почему мы дважды встречаем Новый год, узнайте в нашей статье.

Когда отмечаем Старый Новый год 2022

Дата Старого Нового года неизменна и все время наступает в ночь с 13 на 14 января . Через две недели после привычного всем Нового года, который мы встречали 1 января, приходит черед Старого Нового года.

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В 2022 году Старый Новый год удачно выпадает на пятницу . А это значит, что продолжить отмечать его можно и на выходных.

Старый Новый год: история праздника

Праздник с таким противоречивым названием имеет вполне объяснимую историю. Он появился в результате смены летоисчисления .

В 1918 году многие государства решили сменить календарь и перейти со старого юлианского летоисчисления на новый григорианский календарь. Разница между ними составила 13 дней .

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А вот православная церковь отказалась от обновления и осталась с юлианским календарем. Таким образом появился еще один новогодний праздник – Новый год по старому стилю или же Старый Новый год , дата которого соответствует юлианскому календарю – 14 января .

Его появление объясняется еще и тем, что Рождество Христово должно предшествовать Новому году . В канун Рождества по юлианскому календарю как раз завершается многодневный Рождественский пост, а значит на Новый год верующие могут позволить себе накрывать столы со скоромными мясными блюдами и праздновать шумно и весело.

Это не единственный праздник. Кроме Старого Нового года, 14 января отмечается великий православный праздник Обрезание Господне – в память совершения обряда обрезания над Иисусом Христом.

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А в народном календаре в канун Старого Нового года, 13 января, проводится Щедрый вечер или Маланки , в честь святой Малании Римлянки. А в сам Старый Новый год отмечается Васильев день – в честь святого Василия Великого.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.