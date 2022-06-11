Троица-2022: главные приметы и традиции праздника

Троица: традиции и приметы / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Близится великий двунадесятый праздник, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. Уже в ближайшее воскресенье, 12 июня , православные будут отмечать Троицу.

Какие интересные традиции сохранились до наших дней, и на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Троица наступает на 50-й день после Пасхи, в воскресенье, а потому она еще называется Пятидесятницей . Этот праздник считается днем рождения Святой церкви. А землю в этот день называют именинницей.

Традиции и приметы Троицы

Накануне Троицы в народе и церкви чтится поминальная родительская суббота. В этот день люди идут в церковь, заказывают поминальные молебны , ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно усердно молились за почивших преждевременной смертью, считая их жертвами русалок.

, ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно усердно молились за почивших преждевременной смертью, считая их жертвами русалок. На Троицу в храмах проводится одна из самых красивых служб, а после Божественной литургии совершается вечерня в память о сошествии Святого Духа на апостолов .

. Хозяйки очень тщательно готовились к Троице: дома чисто убирали, украшали живимы ветками деревьев, травами и цветами. Особенно популярны были букеты из аира, любистка, мяты, полыни, Люди верили, что эти растения защитят от злых сил, дадут здоровье и удачу.

деревьев, травами и цветами. Особенно популярны были букеты из аира, любистка, мяты, полыни, Люди верили, что эти растения защитят от злых сил, дадут здоровье и удачу. К празднику готовили пироги, мясные и рыбные закуски . Считалось, если кусочек праздничного хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых будет счастливой.

. Считалось, если кусочек праздничного хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых будет счастливой. Хлеб с Троицы сушили и также берегли до свадьбы, подмешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая, чтобы в новой семье были лад и любовь.

сушили и также берегли до свадьбы, подмешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая, чтобы в новой семье были лад и любовь. Свататься в праздник Троицы – хорошая примета, сулящая крепкую семью и благополучие.

– хорошая примета, сулящая крепкую семью и благополучие. Первый день Троицы называли Зеленым воскресеньем . Люди верили, что в этот день русалки проявляли особое коварство. Чтобы защититься от нечистой силы, дома украшали зеленью.

. Люди верили, что в этот день русалки проявляли особое коварство. Чтобы защититься от нечистой силы, дома украшали зеленью. После праздничного богослужения люди ходили друг к другу в гости. Начинались массовые гуляния и ярмарки.

и ярмарки. Троица всегда считалась девичьим праздником. Девушки плели венки и гадали, опуская их в реку, на суженого, на судьбу и счастливую жизнь.

и гадали, опуская их в реку, на суженого, на судьбу и счастливую жизнь. Второй день праздника называется Клечальный понедельник или Духов день . После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

или . После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай. Роса, выпавшая на Троицу, считалась полезной для здоровья. Рано утром девушки умывались нею , чтобы сохранить молодость и красоту.

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