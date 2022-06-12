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Троица-2022: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 июня, 08:44
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В день Святой Троицы нельзя тревожить землю-именинницу и купаться в реке
Что нельзя делать на Троицу
Что нельзя делать на Троицу / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 12 июня, настал великий праздник – святая Троица-2022. Это одна из важных христианских дат в году, символизирующая Триединство Бога и прославляющая Пресвятую Троицу.

Как себя правильно вести и что ни в коем случае нельзя делать на Троицу , чтобы вас не покинули удача и благополучие, читайте в нашей статье.

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Традиции и запреты праздника Троицы

  • Категорически нельзя на Троицу заниматься серьезной работой и ремонтом – это считается грехом.
  • Особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, потому что в этот день земля считалась именинницей, и ее нельзя было тревожить.
  • Как и в другие значимые церковные праздники, нельзя убирать дом , подметать, стирать, а еще шить, плести, вязать, вышивать.
  • Также нельзя стричь волосы и ногти .
  • Запрещено купаться в реках и озерах , иначе русалки могут утащить человека с собой на дно водоема.
  • Плохой приметой считается отгулять свадьбу на Пятидесятницу, но зато хорошо свататься в этот день.
  • В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно в одиночку идти в лес или в поле .
  • В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции . Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

Ранее мы рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году. Также публиковали православный календарь церковных праздников и постов в июне-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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