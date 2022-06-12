Троица-2022: подборка ярких картинок, поздравительные стихи и открытки

Сегодня, в воскресенье, 12 июня, мы празднуем День Святой Троицы. Этот радостный летний праздник прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Поздравьте своих родных, друзей, близких с этим светлым днем. А мы подготовили для вас эффектные картинки, яркие открытки, добрые поздравления и стихи с праздником Троицы .
Красивые поздравления с Троицей
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Пусть Троица к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
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От всей души желаю вам
В честь Троицы великой,
Чтобы Бог хранил, оберегал
И был всегда защитой.
Здоровья вам на много лет,
Добра, покоя, мира,
Любви, гармонии в семье,
Пусть будет жизнь счастливой!
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Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы с тобой всегда незримо были небесные Хранители, чтобы рассеялись все печали и невзгоды, чтобы в твоем доме были радость и покой, а между людьми воцарился мир. Пусть в твоей душе поселится вера в лучшее.
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С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
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Поздравляю с прекрасным летним праздником Троицы, желаю, чтобы ваша семья была всегда под защитой Божьей, пусть в вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаю здоровья, благополучия и любви!
Ранее мы рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году. Также публиковали православный календарь церковных праздников и постов в июне-2022.