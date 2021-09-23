Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Воздвижение Креста Господня-2021: приметы и суеверия

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 сентября, 18:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Сдвижение бабье лето завершается, земля закрывается, и все змеи на время холодов сдвигаются под землю, а потому на Воздвижение опасно ходить в лес.
Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия
Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия / Фото: Коллаж: Сегодня

27 сентября у православных отмечается Воздвижение Креста Господня – это один из наиболее почитаемых церковных праздников, который входит в число 12 главных событий года.

Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня . Он был установлен в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова, на котором ранее был распят Иисус.

Реклама

Какие интересные народные приметы и удивительные суеверия сохранились в этот день, читайте в нашей статье.

Читайте также:

Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия

  • По народным наблюдениям, на Воздвижение происходит борьба между честью и нечистью, и чтобы защититься, люди проводили крестные ходы вокруг селений , а в храмах проходили службы с молитвой о будущем урожае.
  • Также в этот день люди освящали дома и хозяйственные постройки самодельными крестами. Считалось, что наложение креста помогает уберечь домочадцев, избы, скотину и собранный урожай от беды.
  • С дня Воздвижения Креста Господня начинается настоящая осень : дни становились заметно короче, а ночи, наоборот – длиннее, холоднее, и уже начинались заморозки.
  • От Воздвижения и до самого Благовещения, 7 апреля, как говорили в народе, земля "сдвигается" , т.е. отдыхает. В этот период ее нельзя тревожить: копать, вбивать колья, иначе следующий год будет неурожайным.
  • На Воздвижение не нужно начинать никаких важных дел – они не закончатся так, как запланировали.
  • Если на Воздвижение замечали улетающих птиц, то верили, что загаданное желание сбудется .
  • В этот день ни в коем случае нельзя ходить в лес – есть опасность попасться на глаза Лешему, который уже не выпустит человека из своих владений.
  • На Воздвижение последний воз с поля движется – т.е. завершается осенняя страда .
  • Воздвижение – это последний день бабьего лета , после которого уже не будет тепло до самой весны.
  • Запрещается переступать через неизвестные следы на земле , потому что они могут принадлежать нечистой силе.
  • К этому дню змеи массово сдвигаются под землю на зимовку, а потому на Воздвижение опасно ходить в лес – можно не вернуться.
  • Также считалось, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу .

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Реклама

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять