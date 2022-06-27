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Знаки зодиака, между которыми самая сильная страсть: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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27 июня, 20:00
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Какие знаки зодиака испытывают самые сильные чувства по отношению друг к другу
Самые страстные знаки зодиака
Самые страстные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о совместимости разных знаков зодиака между собой. Такие сочетания в любви и браке позволяют найти гармонию и обрести свое счастье многим парам.

Как известно, от любви до ненависти один шаг. И раз уж мы делали обзор знаков, которые просто ненавидят друг друга, логично поговорить о тех, кто не мыслит жизни один без другого, потому что между ними кипит настоящая страсть .

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Часто нас тянет к определенным людям чистая страсть , хотя мы знаем, что они не подходят нам в долгосрочной перспективе.

Кто же из зодиакального круга способен на безудержные и безумные отношения , пусть и краткосрочные, зато яркие и незабываемые? Читайте в нашем гороскопе и сверяйте прогноз с реальностью.

Овен и Скорпион

В таком соединении часто рождаются жаркие любовные отношения. Оба эти знака находятся под управлением Марса – планеты энергии, агрессии и секса. Здесь возможен весь спектр чувств – от страстных постельных сцен до бурных конфликтов, которые все равно завершатся примирением в постели. Оба знака ни на минуту не отпустят партнера и не дадут ему расслабиться.

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Телец и Лев

Между Львом и Тельцом рождаются отзывчивые и сентиментальные отношения. Такая пара часто раздражает окружающих демонстративным и дерзким проявлением своих чувств. Лев, которым управляет Солнце, ждет восхищения своей персоной, а Телец, подвластный Венере, стремится к комфортной жизни. Оба знака преданны друг другу, но чересчур упрямы .

Рак и Близнецы

Рак крайне зависим от перемены настроения и может по щелчку пальцев сменить состояние счастья на глубокую депрессию. Легкие и беззаботные Близнецы не воспринимают состояние Рака всерьез, зато способны удержать его в нужном настрое. Отношения этих знаков, когда они пытаются справиться с эмоциями, совершенно непредсказуемы – то взлетают в облака, то несутся в бездну .

Дева и Стрелец

Эти знаки часто уравновешивают темпераменты друг друга, но также способны сводить друг друга с ума . Они находятся в постоянном притяжении и отталкивании, что приводит к неповторимой химии в постели. Стрелец – непринужденный и склонный смотреть по сторонам в поисках новых людей. Дева же по натуре сдержанна и предпочитает прицениваться, а не кидаться в роман с головой.

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Весы и Рыбы

Это сложное и волнительное сочетание взаимоотношений знаков . Мечтательные Рыбы и сомневающиеся Весы способны закрутить такой фантастический роман, что окружающие просто обзавидуются. Их отношения часто похожи на сказку, потому что далеки от реальности. При этом каждый знак стремится сделать другого счастливым с помощью сентиментальных жестов.

Козерог и Водолей

Оба эти знака находятся под управлением Сатурна – планеты ограничений и кармы. Этим объясняется возникающая между ними взаимосвязь. Козерог почитатель традиций, устоев и правил от других ожидает такого же отношения. А вот Водолей – бунтарь по природе, который ненавидит границы и стремится их нарушить. Они удачно дополняют друг друга и на людях, и в постели .

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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