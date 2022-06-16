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Как избавиться от вшей в домашних условиях

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 июня, 11:05
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В борьбе с педикулезом помогут безопасные и эффективные народные средства.
Как избавиться от вшей
Как избавиться от вшей / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

От педикулеза не застрахован никто. Вши могут в равной степени поселиться на чистой или грязной голове, ведь они передаются контактным путем – через вещи, наволочки, и даже подголовники в транспорте.

Но вот дискомфорта из-за этих паразитов человеку достается немало: зуд, сыпь, покраснения , да и эстетически вши и их яйца на голове выглядят ужасно. Какие же есть народные способы избавления от этого заболевания? Читайте в нашей статье.

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Уксус

Уксус / Фото: pinterest
Уксус / Фото: pinterest

Имейте в виду, что уксус не ликвидирует паразитов полностью. Он разрушает защитную клейкую оболочку гнид , за счет чего яйца отклеиваются от волос, и их легче вычесать. Проводя процедуру, старайтесь меньше вдыхать пары уксуса или делать это на воздухе. Для полного удаления вшей потребуется повторить процедуру 3-4 раза в течение недели.

  1. Разбавьте уксус до концентрации 4,5%.
  2. Немного намочите волосы водой по всей длине.
  3. Нанесите на них раствор уксуса губкой или тканью и оставьте на 10-15 минут.
  4. Промойте голову теплой проточной водой.
  5. Просушите волосы и приступите к вычесыванию гнид и паразитов мелким гребнем.

Перекись водорода

Перекись водорода / Фото: pinterest
Перекись водорода / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Перекись помогает легко ликвидировать гнид. Как и уксус, она воздействует на защитную клейкую оболочку яиц, и после этого вычесывание гнид становится более быстрым. Однако будьте осторожны, потому что средство может вызвать ожог кожи головы у ребенка или взрослого, а также повредить волосы.

  1. Разведите 3%-й раствор перекиси напополам с водой из расчета 1 к 1 и нанесите на волосы.
  2. Наденьте на голову пакет или обмотайте пищевой пленкой и оставьте на 10-15 минут.
  3. Тщательно прополощите волосы, чтобы смыть перекись.
  4. Высушите волосы и вычешите остатки вшей и гнид гребнем.

Керосин

Керосин / Фото: pinterest
Керосин / Фото: pinterest

Керосин более токсичен, чем уксус или перекись и убивает вшей, но мало действует на гнид. Поэтому лучше комбинировать два средства – керосин и уксус вместе или поочередно.

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  1. Смешайте 1 ст. ложку керосина с 1 ст. ложкой шампуня, добавьте 2 ст. ложки растительного масла и перемешайте.
  2. Нанесите средство на волосы и вспеньте.
  3. Наденьте на голову полиэтиленовый пакет и оставьте на 15 минут у ребенка и на 1 час у взрослого.
  4. Затем тщательно промойте голову теплой водой.
  5. Вычешите гнид и вшей мелким гребнем.

Дегтярное мыло

Дегтярное мыло / Фото: pinterest
Дегтярное мыло / Фото: pinterest

Это мыло безопасно для кожи головы и волос , но губительно для паразитов. Однако для полного удаления вшей и гнид процедуру нужно повторять примерно 10 раз.

  1. Помойте и высушите волосы.
  2. Нанесите жидкое дегтярное мыло на волосы и хорошенько вспените.
  3. Накройте голову пакетом и оставьте на полчаса.
  4. Помойте голову теплой водой с шампунем.
  5. Вычешите волосы гребнем.

Растительное масло

Растительное масло / Фото: pinterest
Растительное масло / Фото: pinterest

Против вшей можно применять любое растительное масло : подсолнечное, анисовое, лавандовое, репейное, кокосовое, касторовое и т.д. При необходимости повторяйте процедуру в течение нескольких дней.

  1. Увлажните волосы и смажьте их маслом с помощью губки или ткани.
  2. Наденьте на голову пакет или пищевую пленку и оставьте на полчаса.
  3. Смойте теплой водой и просушите волосы.
  4. Гребнем вычешите гнид и вшей.

Мелкий гребень / Фото: pinterest
Мелкий гребень / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как покрасить брови в домашних условиях. Узнайте также, как можно просто и безболезненно удалить жвачку с волос.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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