Как избавиться от вшей в домашних условиях

В борьбе с педикулезом помогут безопасные и эффективные народные средства.

Как избавиться от вшей / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

От педикулеза не застрахован никто. Вши могут в равной степени поселиться на чистой или грязной голове, ведь они передаются контактным путем – через вещи, наволочки, и даже подголовники в транспорте.

Но вот дискомфорта из-за этих паразитов человеку достается немало: зуд, сыпь, покраснения , да и эстетически вши и их яйца на голове выглядят ужасно. Какие же есть народные способы избавления от этого заболевания? Читайте в нашей статье.

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Уксус

Уксус / Фото: pinterest

Имейте в виду, что уксус не ликвидирует паразитов полностью. Он разрушает защитную клейкую оболочку гнид , за счет чего яйца отклеиваются от волос, и их легче вычесать. Проводя процедуру, старайтесь меньше вдыхать пары уксуса или делать это на воздухе. Для полного удаления вшей потребуется повторить процедуру 3-4 раза в течение недели.

Разбавьте уксус до концентрации 4,5%. Немного намочите волосы водой по всей длине. Нанесите на них раствор уксуса губкой или тканью и оставьте на 10-15 минут. Промойте голову теплой проточной водой. Просушите волосы и приступите к вычесыванию гнид и паразитов мелким гребнем.

Перекись водорода

Перекись водорода / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Перекись помогает легко ликвидировать гнид. Как и уксус, она воздействует на защитную клейкую оболочку яиц, и после этого вычесывание гнид становится более быстрым. Однако будьте осторожны, потому что средство может вызвать ожог кожи головы у ребенка или взрослого, а также повредить волосы.

Разведите 3%-й раствор перекиси напополам с водой из расчета 1 к 1 и нанесите на волосы. Наденьте на голову пакет или обмотайте пищевой пленкой и оставьте на 10-15 минут. Тщательно прополощите волосы, чтобы смыть перекись. Высушите волосы и вычешите остатки вшей и гнид гребнем.

Керосин

Керосин / Фото: pinterest

Керосин более токсичен, чем уксус или перекись и убивает вшей, но мало действует на гнид. Поэтому лучше комбинировать два средства – керосин и уксус вместе или поочередно.

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Смешайте 1 ст. ложку керосина с 1 ст. ложкой шампуня, добавьте 2 ст. ложки растительного масла и перемешайте. Нанесите средство на волосы и вспеньте. Наденьте на голову полиэтиленовый пакет и оставьте на 15 минут у ребенка и на 1 час у взрослого. Затем тщательно промойте голову теплой водой. Вычешите гнид и вшей мелким гребнем.

Дегтярное мыло

Дегтярное мыло / Фото: pinterest

Это мыло безопасно для кожи головы и волос , но губительно для паразитов. Однако для полного удаления вшей и гнид процедуру нужно повторять примерно 10 раз.

Помойте и высушите волосы. Нанесите жидкое дегтярное мыло на волосы и хорошенько вспените. Накройте голову пакетом и оставьте на полчаса. Помойте голову теплой водой с шампунем. Вычешите волосы гребнем.

Растительное масло

Растительное масло / Фото: pinterest

Против вшей можно применять любое растительное масло : подсолнечное, анисовое, лавандовое, репейное, кокосовое, касторовое и т.д. При необходимости повторяйте процедуру в течение нескольких дней.

Увлажните волосы и смажьте их маслом с помощью губки или ткани. Наденьте на голову пакет или пищевую пленку и оставьте на полчаса. Смойте теплой водой и просушите волосы. Гребнем вычешите гнид и вшей.

Мелкий гребень / Фото: pinterest

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