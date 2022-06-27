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Как вывести пятно от ржавчины на вещах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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27 июня, 17:37
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Осветлить или полностью удалить ржавчину на ткани поможет кислота.
Как вывести пятна от ржавчины
Как вывести пятна от ржавчины / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как вывести жирные пятна с одежды. главное – сделать это как можно быстрее, чтобы жир не успел въесться в волокна. Но маслянистые следы – не единственная проблема при уходе за одеждой . К примеру, ржавчина оставляет не менее въедливые с сложно выводимые следы.

Металлические предметы есть повсюду: двери, перила, лавочки, качели, заклепки и другая фурнитура на одежде. Если отслоилась краска, и на поверхность вышел голый металл, он со временем окисляется – отсюда образуется ржавчина. А при соприкосновении с тканью она образует пятна .

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Но не спешите выбрасывать вещи. Даже эти рыжие пятна можно удалить, если набраться терпения. Ржавчина с ткани может уйти не сразу, а через несколько стирок и обработок. Мы расскажем, как это можно сделать.

Прежде чем выводить ржавое пятно, изучите этикетку на одежде . А еще испытайте средство на незаметном участке ткани. Также не стоит использовать пятновыводитель на основе хлора, потому что он бесполезен в борьбе со ржавчиной.

Как вывести пятно от ржавчины: лайфхаки

  • Лимон . Чтобы удалить пятна от ржавчины, сделайте смесь из мелкой соли и лимонного сока. Перемешайте до состояния кашицы, нанесите на пятно и оставьте на 1-2 часа. Затем тщательно выполощите ткань. Этот способ подходит и белых, и для цветных вещей, для натуральных и синтетических тканей.
    Лимон смешайте с солью / Фото: pinterest
    Лимон смешайте с солью / Фото: pinterest
  • Уксус . Уксусная кислота хорошо восстанавливает цвет и отлично борется со ржавчиной. Она убирает как свежие, так и застарелые ржавые пятна. Смешайте 2 ст. ложки уксусной эссенции и 1 стакан теплой воды. Замочите пятно и оставьте на 5 минут. Затем прополощите в воде с добавлением нашатырного спирта из расчета 10 мл на 4 литра воды. При необходимости повторите процедуру, и ржавчина со временем уйдет.
    Уксус осветляет пятна / Фото: pinterest
    Уксус осветляет пятна / Фото: pinterest
  • Лимонная кислота . Налейте в кастрюлю воду и доведите ее до кипения. Посыпьте пятно лимонной кислотой. Подержите вещь так чтобы ржавое пятно оказалось над паром. Когда ткань напитается влагой, кристаллы растворятся, а ржавчина начнет светлеть и исчезать. Имейте в виду, что этот способ может быть опасен для синтетики, потому что волокна от высокой температуры могут оплавиться.
    Лимонная кислота борется с ржавчиной / Фото: pinterest
    Лимонная кислота борется с ржавчиной / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, как отстирать красное вино: проверенные лайфхаки. А еще узнайте, как правильно стирать галстук.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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