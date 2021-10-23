23 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День рекламиста, Международный день снежного барса, День моля – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 октября.

23 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 23 октября

День рекламиста или День работников рекламы – профессиональный праздник всех работников рекламной сферы регулярно проводится в мире 23 октября, а в Украине начал отмечаться с 1994 года.

проводится Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) – экологический праздник был установлен в 2013 году на Всемирном форуме, посвященном сохранению ирбиса.

День моля – неофициальный праздник химиков в честь числа Авогадро, которое определяет количество частиц, содержащихся в одном моле вещества, и приблизительно равно 6,02 ⋅ 1023. Это число как раз приходится на 6:02 утра или вечера 10/23.

Именинники 23 октября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.

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Какой сегодня церковный праздник

23 октября в православной церкви отмечается собор Волынских святых. Чтится память мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского, мученика Феотекна, преподобного Вассиана, преподобного Феофила, исповедника.

Народный праздник

В народе 23 октября почитался Евлампий Зимоуказатель. Существовала особая традиция вспоминать людей, которые в чем-то были примером для подражания. Также по приметам этого дня можно распознать погоду, которая будет зимой.

Приметы на 23 октября

на Евлампия месяц разворачивается в ту сторону, откуда вскоре будут ветра;

если месяц смотрит рогами на север – зима будет ранней и суровой;

а вот если месяц указывает на юг – еще две недели будет тепло.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 октября

1545 – запорожские казаки на челнах-чайках захватили турецкую крепость Ачи-Кале (ныне Очаков).

1859 – в Киеве открылась первая воскресная школа.

1925 – принят первый Исправительно-трудовой кодекс Украинской ССР.

1946 – состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Кто родился 23 октября

1868 – Фредерик Уильям Ланчестер, английский инженер, один из создателей первого британского автомобиля.

1920 – Джанни Родари, итальянский детский писатель, сказочник.

1940 – Пеле, бразильский футболист, "король футбола".

1940 – Геннадий Пивняк, украинский ученый-энергетик.

1976 – Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, продюсер.

1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.

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