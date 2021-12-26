26 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День подарков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 декабря.

26 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 26 декабря

День подарков или День коробок (Boxing day) – праздник, который во многих западных странах отмечается во второй день Рождества, 26 декабря. По одной из версий, в старину было принято одаривать людей более низкого социального положения подарками и угощениями, запакованными в коробки. Другая версия появления праздника гласит, что в этот день магазины готовы обменять рождественские подарки, которые не подошли людям.

Именинники 26 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

Католическая церковь на второй день после Рождества Христова празднует День святого Стефана, который во многих европейских странах является государственным праздником и выходным.

26 декабря в православной церкви чтится память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Арсения, святителя Досифея, митрополита Молдавского.

Народный праздник

В народе 26 декабря отмечали Евстратиев день, который также называли Ведьмиными посиделками. Постепенно каждый день становится светлее и дольше, а ночи, наоборот, уменьшаются. Начиная с Евстратиева дня наши предки следили за погодой в течение 12 дней и предсказывали погоду на каждый месяц, начиная с января. А еще в народе верили, что в этот день ведьмы собираются на свои посиделки.

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Приметы на 26 декабря

мученик Евстрат солнышку рад – значит, январь будет солнечным;

в этот день нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя нечистую силу;

на Евстратия ни в коем случае нельзя оставлять на пороге веник, иначе его утащит ведьма и наметет снежные заносы.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 декабря

1919 – в СССР принят декрет "О ликвидации безграмотности", согласно которому начался ликбез для всех людей, которые хотели научиться читать и писать.

1931 – в Токио основана автомобильная компания Dat Jidosha Seizo, впоследствии – Nissan.

1963 – в Америке вышел первый сингл группы The Beatles – I Want to Hold Your Hand / I Saw Her Standing There.

2004 – произошло мощное землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в истории.

Кто родился 26 декабря

1791 – Чарльз Бэббидж, британский математик, изобретатель первой аналитической вычислительной машины.

1891 – Генри Миллер, американский писатель и художник.

1937 – Алла Бабенко, украинская актриса, режиссер.

1966 – Сандра Тейлор, американская актриса и модель.

1971 – Джаред Лето, американский рок-музыкант, актер.

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